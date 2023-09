মেসির জাদুতে জয়ে বিশ্বকাপ বাছাই শুরু আর্জেন্টিনার

ফ্রি কিক থেকে জাদুকরী গোল, লিওনেল মেসির কাছে এ যেন ডালভাত। সেটা ক্লাব ফুটবল হোক কিংবা আন্তর্জাতিক ফুটবল। আরও একবার আর্জেন্টাইন খুদেরাজের পা থেকে এলো এমনই এক গোল।

তাতে ম্যাচের শেষ মুহূর্তে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো আর্জেন্টিনা। শুক্রবার ঘরের মাঠ বুয়েনস আয়ার্সে ইকুয়েডরকে ১-০ গোলে হারিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে শুভসূচনা করেছে আলবিসেলেস্তে বাহিনী।

প্রথমার্ধে ঠিক চেনা ছন্দে ছিল না বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ইকুয়েডর তাদের ভালোই পরীক্ষা নিয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ধার বাড়ায় আর্জেন্টিনা। অবশেষে মেসি দলকে এনে দেন সাফল্য।

৭৮তম মিনিটে ডি-বক্সের বাইরে বিপজ্জনক জায়গায় লাওতারো মার্টিনেজকে ফাউল করেন ইকুয়েডরের ময়েজেস কাইসেদো। মেসি সে সুযোগটা কাজে লাগাতে ভুল করেননি।

Nah man how does Messi do that, he makes them look so so easy!!! The curve on that ball is a pure work of Art #Messi #Argentina

