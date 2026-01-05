নতুন ডেলিভারি শিখেছেন নাসুম
তার বিপক্ষে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের ব্যাটারদের যেন কোনো উত্তরই জানা ছিল না। একের পর এক যাদুকরী ডেলিভারিতে দলটির ব্যাটারদের কুপোকাত করেছেন সিলেট টাইটান্সের স্পিনার নাসুম আহমেদ। রেকর্ড ফাইফার নিয়ে হয়েছেন ম্যাসচেরা। এমন সাফল্যের পেছনে রহস্য কী? নাসুম জানালেন, শিখেছেন নতুন ডেলিভারি।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সোমবার বিপিএলের ম্যাচে নোয়াখালীকে মাত্র ৬১ রানে অল আউট করেছে সিলেট। যেখানে ৪ ওভারে ২০টি ডট বলসহ মাত্র ৭ রান খরচ করে ৫ উইকেট নিয়েছেন নাসুম। বিপিএলে এখন স্পিনারদের মধ্যে সেরা বোলিং ফিগার ৩১ বছর বয়সী এই স্পিনারের।
দলকে জিতিয়ে উচ্ছ্বসিত নাসুম বলেন, ‘এর আগে আমার ৯ রানে (আসলে ১০ রানে) ৪ উইকেট ছিল। টি-টোয়েন্টিতে এটাই আমার প্রথম পাঁচ উইকেট। আলহামদুলিল্লাহ, আমি অনেক খুশি।’
এসময় নতুন ডেলিভারি শেখার কথাও জানান নাসুম। তিনি বলেন, ‘আমার একটা নতুন ডেলিভারি... আমি ইনসুইং বলটা করার চেষ্টা করছি, অনেক প্র্যাকটিস করছি। ওইটা এখন এপ্লাই করতেছি। খুবই ভালোভাবে হচ্ছে। খুব ভালো লাগছে যে, একটা নতুন জিনিস শিখতে পেরেছি।’
আগামী মাসে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। বিপিএলে ছন্দে থাকলে সেটা বিশ্বকাপে কাজে লাগবে বলে মনে করেন নাসুম। তিনি বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, এই পারফরম্যান্সটা আমার বিশ্বকাপের জন্য খুব ভালো হবে। বিপিএলে সামনে আরও চারটা ম্যাচ আছে। এটা আমার জন্য খুব হেল্পফুল হবে।’
