দল গঠনে হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে বাংলাদেশে আসছেন না পাকিস্তানের কোচ
বিশ্বকাপ হকির বাছাইয়ে খেলার যোগ্যতা অর্জনের জন্য তিন ম্যাচের সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে রওনা হওয়ার আগ মুহূর্তে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে পাকিস্তান হকি দলে। পাকিস্তান জাতীয় হকি দল এই সিরিজের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে দেশটির সাবেক তারকা খেলোয়াড় তাহির জামানের অধীনে। আজ (শনিবার) রাত ২টার দিকে ঢাকায় পৌঁছানোর কথা পাকিস্তান জাতীয় হকি দলের। এই দল থেকে কোচ তাহির জামান শেষ মুহূর্তে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন বলে দেশটির একটি গণমাধ্যম খবর প্রকাশ করেছে।
প্রো-পাকিস্তানি নামের ওই গণমাধ্যমে শনিবার প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, পাকিস্তান হকি ফেডারেশনের (পিএইচএফ) সাথে মতবিরোধের পর তাহির জামান দলের সাথে বাংলাদেশ আসতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। খেলোয়াড় নির্বাচনে ফেডারেশনের হস্তক্ষেপের কারণেই এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সাবেক এই তারকা খেলোয়াড়। খবরে প্রকাশ, দল গঠন সম্পর্কিত আভ্যন্তরীণ মতবিরোধের কারণে হতাশার কথা উল্লেখ করে তাহির জামান তার ঘনিষ্ঠদের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করার বিষয়ে পরামর্শ নেন।
বাংলাদেশ সফরের প্রশিক্ষণের জন্য খেলোয়াড়দের যোগ দেওয়ার সময়সীমা পার হওয়ার পরে দুই খেলোয়াড়ের অন্তর্ভুক্তি নিয়েই বিতর্কটি শুরু। তাহির জামান তাদের নির্বাচনের বিরোধিতা করেছিলেন। ফেডারেশন কর্মকর্তারা তাদের অংশগ্রহণের পক্ষে ছিলেন। যার ফলে একটি অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। যে কারণে তাহির জামান এমন সিদ্ধান্তের দিকে গেছেন।
গণমাধ্যমটি বলেছে, এই ঘটনা পাকিস্তান হকি দলের জন্য একটি বড় ধাক্কা। তাহির জামানের অনুপস্থিতিতে, মোহাম্মদ উসমান বাংলাদেশ সফরের জন্য প্রধান কোচ এবং ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করবেন বলেও উল্লেখ করা হয়েছে খবরে। তবে এ নিয়োগ হবে অস্থায়ী। কারণ পাকিস্তান হকি ফেডারেশন ইতিমধ্যেই এই বছরের শেষের দিকে একজন বিদেশি কোচ নিয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে।
১৩, ১৪ ও ১৬ নভেম্বর মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে তিন ম্যাচের প্লে-অফ সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। সিরিজ জয়ী দল খেলার সুযোগ পাবে বিশ্বকাপের বাছাই খেলার। এশিয়া কাপে ষষ্ঠ হওয়ার কারণে বাংলাদেশকে খেলতে হচ্ছে এই প্লে-অফ সিরিজ। পাকিস্তান অংশ নেয়নি ভারতে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে। তবে আন্তর্জাতিক হকির আকস্মিক নিয়মে খেলার সুযোগ পাচ্ছে পকিস্তান। অযুহাত হিসেবে পাকিস্তান র্যাকিংয়ে এগিয়ে থাকার কথা বলেছে হকির অভিভাবক সংস্থাটি।
আরআই/আইএইচএস/