বিশ্বকাপ দলের জার্সি উন্মোচন
দ্রুত এগিয়ে আসছে জুনিয়র বিশ্বকাপ হকির দিনক্ষণ। আর মাত্র ১৯ দিন পর ভারতের চেন্নাই ও মাদুরাইয়ে বসবে ২৪ দলের অনূর্ধ্ব-২১ বয়সী হকি খেলোয়াড়দের সবচেয়ে বড় ও মর্যাদার আসর। এই প্রথম বিশ্বের সেরা ২৪ দলে নাম লিখিয়ে বিশ্বকাপমঞ্চে বাংলাদেশ খেলবে। সবকিছু ঠিক থাকলে ১৮ নভেম্বর বাংলাদেশ দল ভারত যাবে।
২৮ নভেম্বর শুরু হয়ে বিশ্বকাপ শেষ হবে ১০ ডিসেম্বর। বাংলাদেশ খেলবে 'এফ' গ্রুপে। প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও ফ্রান্স। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ফ্যালকন হলে রোববার সকালে উন্মোচন করা হয়েছে বিশ্বকাপের জন্য বাংলাদেশ দলের জার্সি।
জার্সি উন্মোচন করেছেন বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সভাপতি ও বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল হাসান, হকি দলের প্রধান কোচ সিগফ্রিড আইকম্যান, অধিনায়ক মেহরাব হাসান সামিন ও অন্যান্য কর্মকর্তারবৃন্দ।
হকি ফেডারেশনের সভাপতি আশা প্রকাশ করে বলেন, এটি অনন্য ক্ষণ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের দল ভালো পারফর্মেন্সের মাধ্যমে দেশের পতাকা আরও উঁচুতে তুলে ধরবে।। শৃঙ্খলা সাফল্যের চাবিকাঠি এবং একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ দল সর্বদা জয়লাভ করে। মাঠের খেলায় ১১ জন বনাম ১১ জন লড়াই হয়। প্রতিপক্ষ যারাই হোক, বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত লড়াই করবে এবং ভাল নৈপুণ্য প্রদর্শন করবে, এটিই আমার প্রত্যাশা।
সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল হাসান জানিয়েছেন, ১৮ নভেম্বর ভারতে যাবে দল এবং সেখানে বিশ্বকাপ শুরুর আগে বাংলাদেশ দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে চিলি ও সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে।
হেড কোচ সিগফ্রিড আইকম্যান বলেন, খেলোয়াড়দের গতি ও বল নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কাজ করেছি। আধুনিক হকিতে গতি ও দলগত সম্বন্বয়ের ওপরই সাফল্য নির্ভর করে। আমরা সেটিরই প্রতিফলন রাখতে চাই।
অধিনায়ক মেহরাব হাসান সামিন প্রতিপক্ষ দলগুলো সম্পর্কে বলেছেন, আইকম্যানের মতো বড় কোচের অধীনে অনুশীলনে দলের খেলার ধারায়ও পরিবর্তন হয়েছে। কোনো দলকে সমীহ করছি না, তবে সম্মান করি।
জুনিয়র বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দল
মাহমুদ হাসান, আশরাফুল হক, মেহরাব হোসেন সামিন, রামিন হোসেন, এনাম শরীফ, মুন্না ইসলাম, রাহিদ হাসান, আজিজার রহমান, সাব্বির হোসেন কনক, দ্বীন ইসলাম, আশরাফুল ইসলাম, মেহেদী হাসান, ইসমাইল হোসেন, আমিরুল ইসলাম, হোজিফা হোসেন, ওবায়দুল হোসেন জয়, তানভীর রহমান, রাকিবুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ ও শহীদুর রহমান সাজু।
