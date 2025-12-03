হালান্ডের রেকর্ডে ৯ ম্যাচের থ্রিলারে ফুলহ্যামকে হারালো সিটি
আক্রমণভাগের দারুণ নৈপুণ্যে ৯ গোলের থ্রিলারে ৫-৪ গোলে ফুলহ্যামকে হারিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। এমন জয় যেকোনো দলকে ভীত করে দেওয়ার মতো। তবে সিটির রক্ষণভাগের দুর্বলতা ফুটে উঠেছে ম্যাচটিতে।
প্রথমার্ধের পরপর ৫-১ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল সিটি। যা দেখে ব্যবধান আরও বড় হবে ভেবে নিয়েছিল অনেকেই। জয় ঠিকই পেয়েছে সিটি। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচ প্রায় নিজেদের করেই নিয়েছিল দলটি। এই ম্যাচে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে দ্রুততম ফুটবলার হিসেবে আর্লিং হালান্ড গড়েছেন শততম গোলের রেকর্ড।
সিটির হয়ে আর্লিং হালান্ড একটি গোল করেন। জোড়া গোল করেন ফিল ফোডেন। টিজানি রেইন্ডার্স করেন একটি গোল। ফুলহ্যামের হয়ে জোড়া গোল করেন বদলি খেলোয়াড় স্যামুয়েল চুকউয়েজ। এমিলি স্মিথ ও অ্যালেক্স আইওবি পান একটি করে গোলের দেখা।
ম্যাচের ১৭ মিনিটে আর্লিং হালান্ড গোল করে এগিয়ে নেন সিটিকে। আর তাতেই তিনি বনে যান দ্রুততম শততম গোলের মালিক ইপিএলে। ৩৫ তম খেলোয়াড় হিসেবে এই রেকর্ড গড়েন তিনি মাত্র ১১১ ম্যাচে। ১৯৯৫ সালের অ্যালান শিয়ারারের ১২৪ ম্যাচের রেকর্ডকে ভেঙে দিলেন হালান্ড।
৩৮ মিনিটে সিটি ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় টিজানি রেইন্ডার্স। বিরতির আগে ৪৪ মিনিটে ফিল ফোডেন করেন আরও একটি গোল। বিরতি থেকে ফিরে ৪৮ মিনিটে ফের জাল কাঁপান তিনি প্রতিপক্ষের।
ফোডেনের দুই গোলের মাঝে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে দারুণ এক হেডে গোল করে ব্যবধান কমান এমিলি স্মিথ। দ্বিতীয়ার্ধে ফোডেন আবারও গোল করলে ম্যাচে তখন সিটি এগিয়ে ৪-১ ব্যবধানে। ৫৪ মিনিটে সান্ডার বার্গ আত্মঘাতী গোল করলে আরও বিপদে পড়ে ফুলহ্যাম।
তবে এরপরই শুরু হয় স্বাগতিকদের ম্যাচে ফেরা। আত্মঘাতী গোল হজমের ৩ মিনিট পর ম্যাচের ৫৭ অ্যালেক্স আইওবি করেন দলের হয়ে দ্বিতীয় গোল। বক্সের বাইরে থেকে অসাধারণ এক শটে জাল কাঁপান তিনি।
৭২ মিনিটে গোল পান বদলি নামা স্যামুয়েল চুকউয়েজ। সিটির ভুলে বক্সের ভেতর বল পেয়ে জোরালো শটে পরাস্ত করেন গোলকিপারকে। ৬ মিনিট পর আগের মতোই শট নেন চুকউয়েজ। জটলার ভেতরও বলকে তিনি গোলে পরিণত করেন। আগের শটটি ছিল ডান পাশ থেকে এবারেরটি বাম পাশ থেকে। এই গোলে ম্যাচের স্কোর দাঁড়ায় ৫-৪।
তখন ম্যাচ শেষ হতে বাকি ১২ মিনিট। তাই প্রবল সম্ভাবনা ছিল সিটির সঙ্গে সমতা ফিরিয়ে আনার। অনেক চেষ্টাও চালিয়েছিল ক্লাবটি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর সম্ভব হয়নি। অনিচ্ছাকৃত আত্মঘাতী গোলটি না হলে ম্যাচ ড্র করার সুযোগ ছিল ফুলহ্যামের সামনে।
শীর্ষে থাকা আর্সেনালের সঙ্গে পয়েন্ট ব্যবধান দুইয়ে নামাল ম্যানসিটি। বুধবার গানাররা স্বাগত জানাবে ব্রেন্টফোর্ডকে। এই জয়ে সিটির পয়েন্ট ২৮।
আইএন/জেআইএম