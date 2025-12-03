বিজয় হাজারে ট্রফিতে ফিরছেন কোহলি

বিজয় হাজারে ট্রফিতে ফিরছেন কোহলি
ঘরোয়া ক্রিকেটে অংশ নেওয়ার নির্দেশনা জারি হয়েছে বেশ কিছুদিন আগে ভারতের চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের জন্য। সেই নির্দেশনা মেনেই বিরাট কোহলি ফিরছেন ঘরোয়া ক্রিকেটে। বিজয় হাজারে ট্রফিতে মাঠ মাতাবেন তিনি দিল্লির হয়ে।
আগামী ২৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে বিজয় হাজারে ট্রফি। আহমেদাবাদে হবে এই আসর। সবশেষ ২০১০ সালে এই আসরে দিল্লির অধিনায়কত্ব করেছিলেন কোহলি। কোহলির অধীনে দিল্লিতে খেলা মিঠুন মানহাস এখন বিসিসিআই প্রধান।
দীর্ঘদিনের বিরতি শেষে কোহলির বিজয় হাজারে ট্রফিতে ফেরার খবরটি নিশ্চিত করেছেন দিল্লি ও ডিসট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (ডিডিসিএ) সচিব অশোক শর্মা।
শর্মা বলেন, ‘বিজয় হাজারে ট্রফিতে বিরাট কোহলিকে কয়েকটি ম্যাচে পাওয়া যাবে। তবে সে পুরো টুর্নামেন্ট খেলবেন কিনা সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না।’
লম্বা বিরতির পর বিজয় হাজারে ট্রফিতে ফেরা কোহলি এই মুহূর্তে আছেনও ভালো ছন্দে। সবশেষ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে খেলেছেন ১৩৫ রানের অনবদ্য এক ইনিংস। যা কিনা এই সংস্করণে কোহলির ৫২ তম শতক।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চলমান ওয়ানডে সিরিজ শেষেই বিজায় হাজারে ট্রফিতে খেলতে দিল্লির স্কোয়াডে যোগ দেবেন কোহলি।
আইএন/জেআইএম