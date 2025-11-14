আবার ৮ গোল বাংলাদেশের জালে
সিরিজ জিতে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পাকিস্তান
এশিয়া প্লে-অফ সিরিজে বাংলাদেশকে হারিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের জায়গা করে নিয়েছে পাকিস্তান। শুক্রবার মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তান জিতেছে ৮-০ গোলে। প্রথমার্ধে পাকিস্তান ৪-০ গোলে এগিয়েছিল।
বৃহস্পতিবার প্রথম ম্যাচে পাকিস্তান জিতেছিল ৮-২ গোলে। তিন ম্যাচ সিরিজে পাকিস্তান ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়ে সিরিজ জেতা নিশ্চিত করেছে। শেষ ম্যাচ রোববার দুপুর ২ টায়।
বিশ্ব হকির অন্যতম পরাশক্তি পাকিস্তান এই সিরিজ সহজেই জিতবে সেটা অনুমেয়ই ছিল। বাংলাদেশ কখনো পাকিস্তানকে হারাতে পারেনি। এমন কি হার এড়াতেও পারেনি। তাই পাকিস্তান ছিল নিশ্চিত ফেবারিট। মাঠেও পাকিস্তান নিজেদের শক্তিমত্তার প্রমান দিয়েছে। প্রথম দুই ম্যাচে সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দাঁড়াতেই পারেনি।
ষষ্ঠ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে পাকিস্তানকে লিড এনে দেন সুফিয়ান খান। প্রথম কোয়ার্টারেই পাকিস্তান ব্যবধান দ্বিগুণ করে ওয়াহেদ আশরাফের গোলে। ১৯ মিনিটে আবু সুফিয়ান নিজের দ্বিতীয় গোল করেন। বিরতির বাঁশির ঠিক আগ মুহূর্তে রানা ওয়াহেদ গোল করলে ৪-০ গোলে এগিয়ে বিরতিতে যায় পাকিস্তান।
৩২ মিনিটে শহিদ আশরাফ, ৫৩ মিনিটে আরফাজ ও ৫৭ মিনিটে ওয়াহেদ আশরাফ গোল করলে ৭-০ ব্যবধানে লিড নেয় পাকিস্তান। ৫৯ মিনিটে অধিনায়ক আহমেদ বাট গোল করে ৮-০ ব্যবধানের জয় নিশ্চিত করেন।
দুই ম্যাচে বাংলাদেশের জালে ১৬ গোল দিলো পাকিস্তান। বাংলাদেশ দিতে পেরেছে দুটি গোল। রোববারের ম্যাচের ফল যাই হোক পাকিস্তান আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপ বাছাইয়ে অংশ নেবে।
আরআই/আইএন/এএসএম