সুফিয়ান খানের ডাবল হ্যাটট্রিক
শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের জালে ১০ গোল পাকিস্তানের
বিশ্বকাপ হকির বাছাইয়ের প্লে-অফ সিরিজের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে ১০-৩ গোলে জিতেছে পাকিস্তান। রোববার মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে পাকিস্তান প্রথম দুই ম্যাচের চেয়ে বেশি আগ্রাসি হয়ে টপাটপ গোল দিয়েছে বাংলাদেশকে।
প্রথম ম্যাচে ৮-২ ও দ্বিতীয় ম্যাচে ৮-০ গোলে হারের পর বাংলাদেশ সিরিজ শেষ করলো আরো বড় ব্যবধানে হেরে। এক ম্যাচ হাতে রেখেই বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলা নিশ্চিত করেছিল পাকিস্তান। শেষ ম্যাচ ছিল আনুষ্ঠানিকতার। সেই ম্যাচে বাংলাদেশকে নাস্তানাবুদ করে পাকিস্তান সিরিজ জিতলো ৩-০ ব্যবধানে।
শেষ ম্যাচে বাংলাদেশকে বলতে গেলে এক সুফিয়ান খানই ধ্বসিয়ে দিয়েছেন। ২১ বছর বয়সী এই ডিফেন্ডার করেছেন ডাবল হ্যাটট্রিক। ৬টি গোলই তিনি করেছেন পেনাল্টি কর্নার থেকে। ৮ মিনিটে গোল উদযাপন শুরু করেন সুফিয়ান। এরপর ১০ ও ১৬ মিনিটে গোল করে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন এই নাম্বার ফাইভ। ২৯, ৩৪ ও ৫৪ মিনিটে গোল করে পূরণ করেন ডাবল হ্যাটট্রিক।
পাকিস্তানের অন্য গোলগুলো করেছেন আবদুল রেহমান দুটি এবং নাদিম আহমেদ ও রানা ওয়ালিদ ১টি করে। তিন ম্যাচে পাকিস্তান ২৬ গোল দিয়েছে বাংলাদেশকে। হজম করেছে মাত্র ৫টি। শেষ ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের গোলদাতা আশরাফুল, আবদুল্লাহ ও রকি।
আরআই/আইএইচএস/