চোট থেকে ফিরেই গোল-অ্যাসিস্ট করে মিয়ামিকে জেতালেন মেসি

চোট থেকে ফিরেই গোল-অ্যাসিস্ট করে মিয়ামিকে জেতালেন মেসি
পায়ের চোটের কারণে টানা ১৫ দিন ছিলেন মাঠের বাইরে। লম্বা বিরতির পর প্রতিযোগিতামূলক লড়াইয়ে ফিরেই মাঠে দারুণ প্রভাব ফেলেছেন লিওনেল মেসি। বাংলাদেশ সময় আজ রোববার সকালে গোল-অ্যাসিস্ট করে ইন্টার মিয়ামিকে জিতিয়েছেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার। এমএলএসের নিয়মিত মৌসুমের খেলায় এদিন লস অ্যাঞ্জেলস গ্যালাক্সিকে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়েছে মিয়ামি।
চেজ স্টেডিয়ামে দ্বিতীয়ার্ধে বদলি হিসেবে নামেন মেসি। ম্যাচের মাত্র ১০ মিনিট বাকি থাকতেও যখন স্কোর ১-১ সমতায়, তখনই জ্বলে ওঠেন আর্জেন্টাইন বিশ্বকাপজয়ী তারকা এবং মিয়ামিকে সাপোর্টার্স শিল্ড ধরে রাখার লড়াইয়ে এগিয়ে দেন।
৮৪ মিনিটে প্রতিপক্ষের অর্ধ থেকে বল কন্ট্রোল করে স্বভাবসুলভ ড্রিবলিংয়ে ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে পেনাল্টি বক্সের প্রান্ত থেকে বাঁ পায়ে নিখুঁত শট নেন মেসি। বল চলে যায় জালের নিচের কোণে, মিয়ামি এগিয়ে যায় ২-১ ব্যবধানে।
পাঁচ মিনিট পর মেসি হন গোলের যোগানদাতা। আর্জেন্টাইন সতীর্থ রদ্রিগো ডি পলের পাস নিয়ন্ত্রণে নিয়ে গোড়ালিতে তিনি পাস বাড়ান লুইস সুয়ারেজের দিকে। বল রিসিভ করে জালে জড়িয়ে দিতে ভুল করেননি সুয়ারেজ।
এই ম্যাচে এমএলএস মৌসুমে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ৩০ গোলে সরাসরি অবদান (১৯ গোল, ১১ অ্যাসিস্ট) রাখেন মেসি। মৌসুমের ১৯ গোল আটবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী তারকাকে গোল্ডেন বুট দৌড়ে এক ধাপ এগিয়ে দেয়। বেঞ্চ থেকে নেমে খেলা গত চার ম্যাচেই গোল পেয়েছেন মেসি।
গ্যালাক্সির হয়ে ৫৯ মিনিটে জোসেফ পেইন্টসিল সমতা ফেরান। যদিও তারা গত মৌসুমের এমএলএস কাপ চ্যাম্পিয়ন, বর্তমানে ওয়েস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট টেবিলে সবার নিচে অবস্থান করছে।
এর আগে প্রথমার্ধে ৪৩ মিনিটে জর্দি আলবা মিয়ামিকে প্রথম এনে দেন। সার্জিও বুসকেটসের নিখুঁত থ্রু পাসে গোল করেন তিনি। অর্থাৎ এই ম্যাচে মিয়ামির তিনটি গোলই আসে সাবেক বার্সেলোনা তারকাদের পা থেকে।
গত সপ্তাহে মেসিকে ছাড়া মিয়ামি ৪-১ ব্যবধানে হেরে গিয়েছিল অরল্যান্ডো সিটির কাছে। গেল ২ আগস্ট লিগস কাপে নেকাক্সার বিপক্ষে খেলতে নেমেই সর্বশেষ ইনজুরিতে পড়েছিলেন মেসি।
এমএইচ/জেআইএম