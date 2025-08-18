হকি
পাকিস্তানের নাম প্রত্যাহারে নাটকীয়ভাবে এশিয়া কাপে বাংলাদেশ
গত এপ্রিলে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিত এএইচএফ কাপে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো এশিয়া কাপ হকিতে খেলার সুযোগ হারিয়েছিল। সেমিফাইনালে ওমানের কাছে ৫-৪ গোলে হেরে এশিয়ার সর্বোচ্চ আসরে খেলার সুযোগ নষ্ট করেছিল তারা।
তবে কোয়ালিফাই না করেও বাংলাদেশ খেলবে আগামী ২৭ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ভারতের রাজগিরিতে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়া কাপ হকিতে। নাটকীয়ভাবে ৮ দলের এশিয়া কাপে খেলার সুযোগ পেয়েছে লাল-সবুজ জার্সিধারীরা।
বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল রিয়াজুল হাসান দুই সপ্তাহ আগে আভাস দিয়েছিলেন, বাংলাদেশের সুযোগ আসতে পারে। সোমবার নিশ্চিত হয়েছে, এশিয়া কাপ হকিতে খেলবে বাংলাদেশ। রিয়াজুল হাসান দুই সপ্তাহ আগে আভাস দিয়েছিলেন, বাংলাদেশের সুযোগ আসতে পারে। সোমবার নিশ্চিত হয়েছে, এশিয়া কাপ হকিতে খেলবে বাংলাদেশ।
সাম্প্রতিক ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে ভারতের অভ্যন্তরে পাকিস্তানের সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করার আওয়াজ ছিল। যে কারণে এশিয়া কাপে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়। পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এশিয়ান হকি ফেডারেশনকে যাতে একটি দল কম নিয়ে টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে না হয়, সেজন্য তারা বাংলাদেশকে আগাম প্রস্তাব দিয়ে রেখেছিল।
বাংলাদেশ সম্মত না থাকলে অন্য কোনো দেশকে এই প্রস্তাব দিতো এশিয়ান হকি ফেডারেশন। তবে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল রিয়াজুল হাসান (অব.) আগেই বলেছিলেন, সুযোগ আসলে বাংলাদেশ খেলবে। সোমবার তিনি সেই সুযোগ পাওয়া ও খেলার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেছেন, আমরা সোমবার দুপুরের দিকে এএইচএফ থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছি। আমরা ইনশাআল্লাহ এশিয়া কাপে অংশ নেব। প্রস্তুতিও চলছে।
এশিয়ান কাপ বিশ্বকাপ হকিরও বাছাই পর্ব। আগামী বছর আগস্টে বেলজিয়াম ও সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপ হকির বাছাইয়ে খেলার সুযোগ পাবে এশিয়ান কাপের শীর্ষ ৬ দল।
