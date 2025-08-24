টিভিতে আজকের খেলা, ২৪ আগস্ট ২০২৫
ক্রিকেট
টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি
সেমিফাইনাল
সকাল ৬-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস
ফাইনাল
দুপুর ১২-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস
তৃতীয় ওয়ানডে
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ১০-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ১
সিপিএল
অ্যান্টিগা-সেন্ট কিটস
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
দ্য হানড্রেড (পুরুষ)
ওয়েলশ ফায়ার-ট্রেন্ট রকেটস
সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ১
ম্যানচেস্টার-বার্মিংহাম
রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস ১
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ক্রিস্টাল প্যালেস-নটিংহাম
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ফুলহাম-ম্যান ইউ
রাত ৯-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
ওভিয়েদো-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১-৩০ মিনিট, বিগিন অ্যাপ/ওয়েবসাইট
সিরিআ
কোমো-লাৎসিও
রাত ১০-৩০ মিনিট, ডিএজেডএন
আতালান্তা-পিসা
রাত ১২-৪৫ মিনিট, ডিএজেডএন
জুভেন্টাস-পার্মা
রাত ১২-৪৫ মিনিট, ডিএজেডএন
টেনিস
ইউএস ওপেন
প্রথম রাউন্ড
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস ২
