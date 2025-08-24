  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ২৪ আগস্ট ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৮ এএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
টিভিতে আজকের খেলা, ২৪ আগস্ট ২০২৫

ক্রিকেট
টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি
সেমিফাইনাল
সকাল ৬-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস

ফাইনাল
দুপুর ১২-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস

তৃতীয় ওয়ানডে
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ১০-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ১

সিপিএল
অ্যান্টিগা-সেন্ট কিটস
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

দ্য হানড্রেড (পুরুষ)
ওয়েলশ ফায়ার-ট্রেন্ট রকেটস
সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ১

ম্যানচেস্টার-বার্মিংহাম
রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস ১

ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ক্রিস্টাল প্যালেস-নটিংহাম
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ফুলহাম-ম্যান ইউ
রাত ৯-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা
ওভিয়েদো-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১-৩০ মিনিট, বিগিন অ্যাপ/ওয়েবসাইট

সিরিআ
কোমো-লাৎসিও
রাত ১০-৩০ মিনিট, ডিএজেডএন

আতালান্তা-পিসা
রাত ১২-৪৫ মিনিট, ডিএজেডএন

জুভেন্টাস-পার্মা
রাত ১২-৪৫ মিনিট, ডিএজেডএন

টেনিস
ইউএস ওপেন
প্রথম রাউন্ড
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস ২

এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।