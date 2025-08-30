হকি এশিয়া কাপ
চাইনিজ তাইপের জালে ৮ গোল বাংলাদেশের
ভারতের রাজগিরে চলমান এশিয়া কাপ হকির প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী মালয়েশিয়ার বিপক্ষে লিড নিয়েও ৪-১ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে দুর্দান্ত জয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে লাল-সবুজ জার্সিধারীরা। আজ শনিবার বিকেলে চাইনিজ তাইপের জালে গুনে গুনে ৮ গোল দিয়েছে বাংলাদেশ, পেয়েছে ৮-৩ ব্যবধানের বিশাল জয়।
গ্রুপে তৃতীয় হওয়ার জন্য এই ম্যাচটিতে পাখির চোখ রেখেছিল বাংলাদেশ। সেই লক্ষ্য দারুণভাবেই পূরণ হয়েছে হঠাৎ করেই এশিয়া কাপে খেলার সুযোগ পাওয়া বাংলাদেশের।
চতুর্থ মিনিটে আবদুল্লাহর গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর ছন্দপতন হয়েছিল রেজাউল করিম বাবুদের। ১০ ও ১৮ মিনিটে গোল করে তাইপেকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন দলটির সিয়েহ সুং।
পিছিয়ে পড়ার পর বাংলাদেশ ঝড়ের গতিতে আক্রমণ করতে থাকে। ২৬ মিনিটে আবদুল্লাহ নিজের দ্বিতীয় গোল করে ম্যাচ ২-২ সমতায় ফেরান।এর পর সোহানুর রহমান সবুজ ও রাকিবের জোড়া গোলে ম্যাচ নিজেদের দিকে নিয়ে আসে বাংলাদেশ।
৪৫ মিনিটে আশরাফুল, ৫৬ মিনিটে রেজাউল করিম বাবু এবং ৫৮ মিনিটে আশরাফুল গোল করলে বাংলাদেশ ব্যবধান বাড়িয়ে ৮-২ করে। শেষ মিনিচে শেং সু জেং গোল করে চাইনজ তাইপে হারের ব্যবধান কমিয়ে ৮-৩ এ আনে।
চাইনিজ তাইপেকে হারানোয় বাংলাদেশের সামনে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হলো। এশিয়া কাপের চ্যাম্পিয়ন দল বিশ্বকাপে সরাসরি খেলবে। পরের ৫ দল পাবে বাছাই পর্বে খেলার সুযোগ।
বাংলাদেশ গ্রুপের শেষ ম্যাচ খেলবে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে, ১ সেপ্টেম্বর।
