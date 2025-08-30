  2. খেলাধুলা

নেদারল্যান্ডসকে হেসেখেলেই হারালো বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১১ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
লক্ষ্য মাত্র ১৩৭ রানের। এই রান টপকাতে বাংলাদেশকে খুব বেগ পেতে হবে না এটাই স্বাভাবিক। প্রতিপক্ষ যদি হয় নেদারল্যান্ডসের মতো দুর্বল দল, তাহলে তো কথাই নেই। যে কারণে ব্যাট-বলে দক্ষতা দেখিয়ে বাংলাদেশ লক্ষ্য তাড়ার কাজটিও করেছে খুব সহজেই। তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে হেসেখেলেই নেদারল্যান্ডসকে হারিয়েছে টাইগাররা। এতে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে স্বাগতিকরা।

আজ শনিবার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৮ উইকেটে ১৩৬ রান করে নেদারল্যান্ডস। জবাবে ৩৯ বল আর ৮ উইকেট হাতে রেখে লক্ষ্য টপকে যায় বাংলাদেশ।

লক্ষ্য তাড়ায় বেশ আত্মবিশ্বাসী হয়ে শুরু করে বাংলাদেশ। ব্যাটিংয়ে নেমে তা প্রমাণ করেন টাইগার ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমন। ইনিংসের প্রথম ওভারে নেদারল্যান্ডসের স্পিনার আরিয়ান দত্তকে দুই চার ও এক ছক্কা মেরে তোলেন ১৪ রান।

তবে আক্রমণাত্মক শুরুর পরও ইনিংস বড় করতে পারেননি বাংলাদেশ ওপেনার। ৮ বলে ১৫ রান করেই সাজঘরে ফেরেন বাঁহাতি তরুণ ব্যাটার। ইনিংসের তৃতীয় ওভারে সেই আরিয়ান দত্তের বলেই বোল্ড হন ইমন।

দ্বিতীয় উইকেটে ৩৯ বলে ৬৬ রানের জুটি করেন তানজিদ তামিম ও লিটন। ২৪ বলে ২৯ রান করেন ফেরেন তানজিদ। ২৬ বলে ফিফটি করেন লিটন। এটি ডানহাতি ব্যাটারের টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের ১৩তম ফিফটি। শেষ পর্যন্ত ৫৪ রানে অপরাজিত থেকে দল জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। লিটনের সঙ্গে সাইফ হাসান অপরাজিত থাকেন ১৯ বলে ৩৬ রানে।

এর আগে নেদারল্যান্ডসের হয়ে সর্বোচ্চ ২৬ বলে ২৬ রান করেন তেজা নিদামানুরু। ওপেনার ম্যাক্স ও'ডাউড ১৫ বলে ২৩, টিম প্রিংগেল ১৪ বলে ১৬ ও শরিজ আহমেদ ১৪ বলে ১৫ রান করেন।

বল হাতে বাংলাদেশের হয়ে ২৮ রানে ৪ উইকেট শিকার করে ম্যাচসেরা হন তাসকিন আহমেদ। সাইফ হাসান ২টি, আর মোস্তাফিজুর রহমান নেন ১ উইকেট। নেদারল্যান্ডসের হয়ে ১টি করে উইকেট নেন আরিয়ান দত্ত ও টিম প্রিংগেল।

