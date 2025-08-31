টিভিতে আজকের খেলা, ৩১ আগস্ট ২০২৫
ক্রিকেট
২য় ওয়ানডে
জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা
বেলা ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস
সিপিএল
সেন্ট লুসিয়া-অ্যান্টিগা
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
দ্য হানড্রেড: পুরুষ ফাইনাল
ওভাল-নর্দার্ন/ট্রেন্ট
রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস ১
দ্য হানড্রেড: নারী ফাইনাল
সাউদার্ন-লন্ডন/নর্দার্ন
সন্ধ্যা ৭-১৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ব্রাইটন-ম্যান সিটি
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লিভারপুল-আর্সেনাল
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
অ্যাস্টন ভিলা-প্যালেস
রাত ১২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
ডর্টমুন্ড-ইউনিয়ন বার্লিন
রাত ৯-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
সিরি আ
জেনোয়া-জুভেন্টাস
রাত ১০-৩০ মি., ডিএজেডএন
ইন্টার মিলান-উদিনেসে
রাত ১২-৪৫ মি., ডিএজেডএন
লা লিগা
ভায়েকানো-বার্সেলোনা
রাত ১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ
ইউএস ওপেন
৪র্থ রাউন্ড
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২, সিলেক্ট ১
এশিয়া কাপ হকি
চীন-কাজাখস্তান
বেলা ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১
ভারত-জাপান
বেলা ৩-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১
