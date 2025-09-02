ঢাকার ক্লাব প্যানেলের সভাপতি প্রার্থী তামিম, নেই তিন হেভিওয়েট!

ঢাকার ক্লাব প্যানেলের সভাপতি প্রার্থী তামিম, নেই তিন হেভিওয়েট!
বিসিবি নির্বাচনের দৃশ্যপট টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের চেয়েও দ্রুত বদলাচ্ছে। প্রায় প্রতিদিন, প্রতি বেলায় নতুন নতুন ঘটনা ঘটছে। কাল যেটা শোনা গেছে, ২৪ ঘণ্টা পার না হতেই পুরোনো খবর হয়ে যাচ্ছে। ঘটছে নতুন নতুন ঘটনা।
এই যেমন আজ মঙ্গলবার বিকেলে সিলেটে মিললো নতুন খবর, বিসিবিতে নির্বাচন করেই আসতে চান আমিনুল ইসলাম বুলবুল। এদিকে ঢাকায়ও আছে গরম খবর। আজ সন্ধ্যা নামতেই রাজধানী ক্লাব পাড়ায় শোনা গেলো নতুন খবর; ঢাকার ক্লাবগুলোর মধ্য থেকে একটি প্যানেল তৈরি হচ্ছে এবং সেই প্যানেলের সম্ভাব্য সভাপতি হলেন তামিম ইকবাল।
ওই প্যানেলের ৮০ শতাংশ প্রার্থীও নাকি চূড়ান্ত হয়ে গেছে এবং সেই প্যানেলে নেই মাহবুব আনামসহ তিন হাই প্রোফাইল প্রার্থী। নিজে থেকে বিসিবির নির্বাচন না করার ঘোষণা দিয়েছিলেন মাহবুব আনাম। তারপরও তিনি হিসেবের মধ্যেই ছিলেন। সোমবারও তার নাম শোনা গেছে।
কিন্তু ২৪ ঘণ্টার ভেতরে বদলে গেছে দৃশ্যপট। আজকের সন্ধ্যার পরের খবর, শেষ পর্যন্ত বিসিবি নির্বাচনে থাকছেন না মাহবুব আনাম। এ ঝানু সংগঠক একা নন। বিসিবির নির্বাচনে ঢাকার ক্লাব কোটায় যে প্যানেল তৈরি হচ্ছে, তাতে অন্য দুই হাই প্রোফাইল প্রার্থী লোকমান হোসেন ও লৎফুর রহমান বাদলের নাম নেই বলেই জানা গেছে।
লোকমান ও বাদলকে ছাড়াই সম্ভবত ঢাকার ক্লাব প্যানেল তৈরি হচ্ছে। একইভাবে সালাউদ্দীন ও আদনান রহমান দিপনের নামও নেই সম্ভাব্য প্যানেলে। জানা গেছে, তাদের ছাড়া এরই মধ্যে ১০ জন প্রার্থী এক প্রকার নিশ্চিত হয়ে গেছে। তবে বাকিরা প্যানেলের বাইরে গিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে নির্বাচন করতে পারেন।
এদিকে সম্ভাব্য প্যানেলের সভাপতি হিসেবে তামিম ইকবালকেই নাকি বেছে নিয়েছেন বেশিরভাগ ক্লাব কাউন্সিলর। কারণ, যেহেতু আমিনুল ইসলাম বুলবুলও সভাপতি পদে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন। তাই তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো তামিম ছাড়া তেমন হাই প্রোফাইল ক্যান্ডিডেট নেই ঢাকার ক্লাব পাড়ায়।
তাই তুলনামূলক বয়সে তরুণ ও প্রথমবারের মতো বিসিবি নির্বাচন করার ইচ্ছে পোষণ করা তামিমকেই আগামী দিনের বিসিবি সভাপতি হিসেবে পেতে চায় বেশিরভাগ ক্লাব।
তার মানে ধরেই নেওয়া যায়, বিসিবি নির্বাচনে সভাপতি পদে লড়াই হবে জাতীয় দলের দুই সাবেক অধিনায়ক আমিনুল ইসলাম বুলবুল ও তামিম ইকবালের মধ্যে। তামিম ইকবালসহ প্যানেলে আরও ৯ জনের নামও নাকি চূড়ান্ত।
তারা হলেন- আজিজ আল কায়সার টিটো, ফাহিম সিনহা, ইফতিখার রহমান মিঠু, রফিকুল ইসলাম বাবু, শাহনিয়ান তানিম, ইশতিয়াক সাদেক, ইশরাক হোসেন, মাসুদুজ্জামান ও মঈন। বাকি দুজন কে হবেন, সেটাই দেখার। জানা গেছে, বোরহান হোসেন পাপ্পু ও জিয়াউর রহমান তপুর যে কোনো একজন হতে পারেন ১১ নম্বর পরিচালক। তারপরও বাকি থাকবে আরও একটি পদ। তিনি কে হন? সেটাই দেখার।
