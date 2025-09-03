জিন-ভূতের ভয়ে ধানমন্ডি ছেড়ে বিকেএসপিতে কাবাডির মেয়েরা!

জিন-ভূতের ভয়ে ধানমন্ডি ছেড়ে বিকেএসপিতে কাবাডির মেয়েরা!
নারী বিশ্বকাপ সামনে রেখে ধানমন্ডি মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে চলছিল জাতীয় দলের আবাসিক ক্যাম্প। পাশাপাশি ইয়ুথ দলের অনুশীলনও চলছিল সেখানে। সব মিলিয়ে প্রায় ৫০ জন নারী খেলোয়াড় এই কমপ্লেক্সে থেকে অনুশীলন করছিলেন।
সেই ক্যাম্প দুদিন আগে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বিকেএসপিতে। কারণ খুবই অদ্ভুত। সেখানে নাকি রাতে মেয়েদের জিন-ভূতে উৎপাত করছিল। হোস্টেলের পঞ্চম তলায় থাকা মেয়েরা গভীর রাতে ভূত দেখতো।
টিমের একটি সূত্র জানিয়েছে, ভূতের ছায়া দেখে পাঁচ মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাদের বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক নেওয়াজ সোহাগ বলেন, ‘জিন-ভূত না কি। কয়েকজন মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমাকে তো ট্রেনিং চালিয়ে যেতে হবে। তাই ক্যাম্প বিকেএসপিতে নিয়ে গেছি।’
আরআই/এমএইচ/এমএস