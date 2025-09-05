  2. খেলাধুলা

মেসিকে নিয়ে আবেগঘন পোস্ট স্ত্রী রুকোজ্জোর

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪০ পিএম, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মেসিকে নিয়ে আবেগঘন পোস্ট স্ত্রী রুকোজ্জোর

আর্জেন্টিনার মাটিতে জাতীয় দলের জার্সিতে শেষ ম্যাচটা খেলেই ফেললেন লিওনেল মেসি। এই ম্যাচে জোড়া গোলের মাধ্যমে দলকে জয় উপহার দিয়ে আর্জেন্টিনা ভক্তদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন এই মহাতারকা। বিদায়বেলায় তিনিও ভেসেছেন আবেগে।

আর্জেন্টিনার ইতিহাসে সর্বকালের সেরা এই খেলোয়াড়কে বিদায় দিতে প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলেন ভক্তরাও। ম্যাচের পুরোটা সময় জুড়েই মেসিকে উৎসর্গ করে গান গেয়েছেন তারা।

বুয়েনস আয়ার্সের মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে ৮০ হাজারের বেশি দর্শক এই ম্যাচ দেখতে উপস্থিত ছিলেন। ম্যাচের আগে সন্তানদের হাত ধরে মাঠে প্রবেশ করেন মেসি। জাতীয় সংগীতের সময় আবেগে চোখে জল এসে যায় তার।

ম্যাচ শেষে আরও একবার আবেগআপ্লুত হয়ে পড়েন মেসি। এরপর হাত নেড়ে দর্শকদের বিদায় জানান এই ফুটবল জাদুকর। মেসির এই বিদায়ের দিনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবেগঘন এক পোস্ট দিয়েছেন তার স্ত্রী আন্তোনেল্লা রোকুজ্জো।

ইনস্টাগ্রামে রোকুজ্জো লিখেছেন,‘আমি তোমার জন্য গর্বিত। প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি অর্জনে, যা তুমি ভালোবাসা ও কঠোর পরিশ্রম দিয়ে গড়ে তুলেছো। তোমার এই পথচলায় তোমার সঙ্গে থাকতে পেরে আমরা সৌভাগ্যবান! আমরা তোমাকে ভালোবাসি মেসি।’

মেসি ও রুকোজ্জো ২০১৭ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের ঘরে আছে তিন সন্তান: থিয়াগো, মাতেও এবং সিরো।

এমএমআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।