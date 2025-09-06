  2. খেলাধুলা

জোকোভিচকে হারিয়ে ফাইনালে আলকারাজ, সঙ্গী সিনার

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২১ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সুন্দর এই মুহূর্তের জন্য আট মাস ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন কার্লোস আলকারাজ। অবশেষে সেই মুহূর্ত এসেছে। প্রথমবারের মতো হার্ডকোর্টে নোভাক জোকোভিচকে পরাস্ত করে ইউএস ওপেনের ফাইনালে উঠেছেন আলকারাজ।

শুক্রবার রাতে পুরুষ এককের প্রথম সেমিফাইনালে ২৪ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম বিজয়ী জোকোভিচকে ৬-৪, ৭-৬(৪), ৬-২ সেটে হারিয়ে তিন বছরে প্রথমবারের মতো ইউএস ওপেনের ফাইনালে পৌঁছেছেন ২২ বছর বয়সী স্প্যানিশ তারকা।

২৪ হাজার দর্শকে পূর্ণ নিউইয়র্কের আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে উত্তেজনার বিস্ফোরণ হচ্ছিল প্রতিটি মুহূর্তে। যেখানে টানটান লড়াইয়ে মত্ত ছিলেন আলকারাজ ও জোকোভিচ। আলকারাজের বারবার মনে হচ্ছিলো, এই বুঝি জোকোভিচ আবারও তাকে মানসিকভাবে ভেঙে দেবেন। কেননা এর আগে গেল জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথম সেটে এগিয়ে গিয়ে জোকোভিচের কাছে হেরেছিলেন আলকারাজ।

৩৮ বছর বয়সী জোকোভিচ যখন একের পর এক আলকারাজের ড্রপ শট ধরতে ছুটছিলেন, তখন গ্যালারিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল ‘নো-ভাক, নো-ভাক…’ ধ্বনি। দর্শকদের তৈরি করা এই চাপ সামলে শেষ পর্যন্ত জিতেছেন আলকারাজই।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ২৫তম বাছাই কানাডিয়ান তারকা ফেলিক্স অগার-আলিয়াসিমকে ৬-১, ৩-৬, ৬-৩, ৬-৪ সেটে পরাজিত করেছেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইয়ানিক সিনার। এ নিয়ে টানা পঞ্চম গ্র্যান্ড স্লামের ফাইনালে উঠলেন ২৪ বছর বয়সী ইতালিয়ান তারকা।

রড লেভার (১৯৬৯), রজার ফেদেরার (২০০৬, ২০০৭, ২০০৯) ও জোকোভিচের (২০১৫, ২০২১, ২০২৩) পর চতুর্থ ও সর্বকনিষ্ঠ পুরুষ খেলোয়াড় হিসেবে এক মৌসুমে সবগুলো গ্র্যান্ড স্লামের ফাইনালে উঠলেন সিনার।

ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে আলকারাজ বলেন, ‘আবারও ফাইনালে উঠতে পারার অনুভূতি অসাধারণ। এটা আমার জন্য অনেক বড় ব্যাপার। আজকের ম্যাচটা হয়তো টুর্নামেন্টে আমার সেরা খেলা ছিল না, তবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঠান্ডা মাথায় খেলেছি।’

ফাইনালে দুই তরুণের তারকার লড়াই দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন টেনিসের ভক্ত-সমর্থকরা।

