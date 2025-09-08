ভুটানের লিগে তহুরা-শামসুন্নাহাররা জিতলেন ৪০ গোলে
ভুটানের ন্যাশনাল উইমেন্স লিগে প্রতিপক্ষ সামস্তে এফসিকে গোলের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছে রয়েল থিম্পু কলেজ এফসি। গত আসরের চ্যাম্পিযন ক্লাবটি সোমবার জিতেছে ৪০-০ গোলে।
এই ক্লাবে খেলেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের তারকা ফুটবলার তহুরা খাতুন ও শামসুন্নাহার জুনিয়র। এই ম্যাচে দুইজনেই ডাবল হ্যাটট্রিক করেছেন।
শামসুন্নাহার করেছেন ৮ গোল, তহুরা ৬ গোল। প্রথমার্ধে ২৫-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে তহুরারা দ্বিতীয়ার্ধে করেছেন আরও ১৫ গোল।
কয়েকদিন আগে এই আরটিসি ক্লাবের হয়ে তহুরা-শামসুন্নাহার ছাড়াও এএফসি নারী চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলে এসেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক আফঈদা খন্দকার, স্বপ্না রানী ও শাহেদা আক্তার রিপা।
ভুটান থেকে তহুরা খাতুন জাগো নিউজকে বলেছেন,'আমরা জয়ের জন্যই প্রতি ম্যাচে মাঠে নামি। এ ম্যাচে বড় জয় পাওয়ায় আমি খুশি। আমরা বাংলাদেশের দুইজনই ডাবল হ্যাটট্রিক করেছি। ভালো লাগছে।'
