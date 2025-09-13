  2. খেলাধুলা

৬৭ রানে অলআউট ওমান, বিশাল জয়ে এশিয়া কাপ শুরু পাকিস্তানের

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:২৭ এএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি- সংগৃহীত

দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ওমানের বিপক্ষে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে খুব বড় স্কোর গড়তে পারেনি পাকিস্তান। মোহাম্মদ হারিসের ঝোড়ো ব্যাটিং সত্ত্বেও ১৬০ রানে থেমেছে সালমান আগাদের ইনিংস।

তবে যে সংগ্রহ পাকিস্তান দাঁড় করিয়েছিল, সেটাকে যথেষ্টই প্রমাণ করলেন তাদের বোলাররা। এশিয়া কাপে নবাগত ওমানকে ১৬.৪ ওভারে অলআউট করে দিয়েছে মাত্র ৬৭ রানে। ফলে ৯৩ রানের বিশাল জয়ে এশিয়া কাপ শুরু করলো ফেবারিট পাকিস্তান।

জয়ের জন্য ১৬১ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে ওমান। হাম্মাদ মির্জা একটু চেষ্টা করেছিলেন প্রতিরোধ গড়ার। ২৩ বলে সর্বোচ্চ ২৭ রান করেছিলেন। কিন্তু তার কিংবা অন্যদের প্রতিরোধও টিকলো না পাকিস্তানি বোলারদের সামনে।

হাম্মাদ মির্জা ছাড়াও ১১ বলে ১৩ রান করেন আমির কলিম এবং শাকিল আহমেদ ২৩ বলে করেন ১০ রান। বাকি ব্যাটারদের আর কেউ দুই অংকের ঘরও স্পর্শ করতে পারেননি। ফলে মাত্র ৬৭ রানে অলআউট হয়ে যায় তারা।

পাকিস্তানের হয়ে ২টি করে উইকেট নেন সাইম আইয়ুব, সুফিয়ান মুকিম ও ফাহিম আশরাফ। ১টি করে উইকেট নেন শাহিন আফ্রিদি, আবরার আহমেদ ও মোহাম্মদ নওয়াজ।

এর আগে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৬০ রান করে পাকিস্তান। মোহাম্মদ ৪৩ বলে সর্বোচ্চ ৬৬ রান করেন। ৭টি বাউন্ডারির সঙ্গে ৩টি ছক্কার মার মারেন তিনি। ২৯ রান করেন সাহিবজাদা ফারহান, অপরাজিত ২৩ রান করেন ফাখর জামান, ১৯ রান করেন মোহাম্মদ নওয়াজ।

আইএইচএস/এমআরএম

