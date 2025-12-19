অ্যাডিলেড টেস্ট
হেডের দুর্দান্ত শতকে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ অস্ট্রেলিয়ার
আরও একবার ইংল্যান্ডের বোলারদের সামনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ালেন অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেড। ওপেনিংয়ে ব্যাট করতে নেমে ১৪২ রান করে অপরাজিত আছেন তৃতীয় দিন শেষে। এতে অজিদের বোর্ডে জমা হচ্ছে লিডের পাহাড়। এখন পর্যন্ত যা দাঁড়িয়েছে ৩৫৬ রানে। আর স্বাগতিকদের বোর্ডে রান ৪ উইকেটে ২৭১।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) হাঁকানো সেঞ্চুরিটি তার ক্যারিয়ারে ১১তম। আর অ্যাডিলেডের মাঠে শতকের দেখা পেলেন চতুর্থবারের মতো। এর মধ্য দিয়ে ঢুকে গেছেন এক বিশেষ কীর্তির তালিকায়।
৩১ বছর বয়সে এসে অ্যাডিলেডকে যেন নিজের ব্যক্তিগত দুর্গে পরিণত করেছেন এই ব্যাটার। একই ভেন্যুতে টানা চার টেস্টে তিন অঙ্ক ছুঁয়ে তিনি ঢুকে পড়েছেন একেবারে বিশেষ এক ক্লাবে। যেখানে জায়গা করে নিতে পেরেছেন ইতিহাসে মাত্র পাঁচজন।
এই তালিকায় তার আগে আছেন কিংবদন্তি ডন ব্র্যাডম্যান, ইংল্যান্ডের স্যার ওয়ালি হ্যামন্ড, আর আধুনিক যুগের দুই তারকা মাইকেল ক্লার্ক ও স্টিভ স্মিথ। হ্যামন্ড ছাড়া বাকি সবাই অস্ট্রেলিয়ারই প্রতিনিধি।
১৩ চার ও ২ ছক্কায় ইনিংসটি সাজিয়েছেন হেড। ইংলিশ বোলাররা কেউই পাত্তা পায়নি তার সামনে। ব্যাটিং করেছেন ৭২ স্ট্রাইকরেটে। হেডের ইনিংসে ভর করে অ্যাডিলেড টেস্টের নিয়ন্ত্রণ এখন অস্ট্রেলিয়ার হাতেই।
তবে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুটা ভালো হয়নি। দলীয় ৮ রানে জেক ওয়েদারাল্ড বিদায় নেন ব্রাইডনের কার্সের বলে মাত্র ১ রান করেই। বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি মারনাস লাবুশেনও। ১৩ রান করে একাদশে ফেরা জশ টাঙের বলে বিদায় নেন হ্যারি ব্রুককে ক্যাচ দিয়ে। ৫৩ রানে ২ উইকেট হারায় স্বাগতিকরা।
৮৬ রানের জুটি গড়ে চাপ সামাল দেন ট্রাভিস হেড ও উসমান খাজা। ওয়ানডে মেজাজে ভালোই খেলতে থাকা খাজা। ৪০ রান করে উইল জ্যাকসের বলে জেমি স্মিথকে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিলে ভেঙে যায় জুটি। ১৩৯ রানে পতন হয় তৃতীয় উইকেটের।
দলের বোর্ডে ১০ রান যোগ হতেই ৭ রান করা ক্যামেরন গ্রিন টাঙের শিকারে পরিণত হন ব্রুককে ক্যাচ দিয়ে। চতুর্থ উইকেট হারায় অজিরা। তবে এরপর আর উইকেট পড়েনি তাদের।
খাজার সঙ্গে জুটি গড়ার সময়ই অর্ধশতক তুলে নেন হেড। ৪ উইকেটের পতন হলেও ত্রাস হয়ে ইংলিশ বোলারদের শাসন করতে থাকেন হেড। অর্ধশতকের পর দলীয় ২০২ রানের সময় ৯৯ রানে স্ট্রাইক পান তিনি। চার মেরে ক্যারিয়ারের ১১তম ও অ্যাডিলেডে নিজের চতুর্থ শতক আদায় করেন এই ব্যাটার।
শতক আদায়ের পর চুমু খান পিচের ওপর। স্বভাবসুলভ উদযাপ্ন তো ছিলোই। অ্যালেক্স ক্যারির সঙ্গে ১২২ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়ে দিন পার করেছেন তিনি। হেড ১৪২ ও ক্যারি অপরাজিত আছেন ৫২ রানে। এখন পর্যন্ত লিড ৩৫৬।
ইংলিশদের হয়ে দুটি উইকেট পেয়েছেন জশ টাঙ। ১টি উইকেট পেয়েছেন উইল জ্যাকস ও ব্রাইডন কার্স।
এর আগে, তৃতীয় দিন বোর্ডে আরও ৭৩ রান যোগ হওয়ার ২৮৬ রানে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস। অস্ট্রেলিয়ার লিড পায় ৮৫ রান। সর্বোচ্চ ৮৩ রান করেন বেন স্টোকস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫১ রান আসে জোফরা আর্চারের ব্যাট থেকে।
অজিদের হয়ে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট শিকার করেছেন প্যাটা কামিন্স ও স্কট বোল্যান্ড। দুটি উইকেট পেয়েছেন নাথান লায়ন। ১টি করে উইকেট গেছে মিচেল স্টার্ক ও ক্যামেরন গ্রিন।
আইএন