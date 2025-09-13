এশিয়া কাপ
টাইগারদের আসল লড়াই শুরু আজ, লঙ্কা জয়েই খুলবে সুপার ফোরের দরজা
বাংলাদেশের এশিয়া কাপ জয়ের মিশন শুরু হয়ে গেছে আগেই। প্রথম ম্যাচে হংকংয়ের বিপক্ষে ৭ উইকেটের জয়ও পেয়েছে টাইগাররা। তাহলে শিরোনামে আসল লড়াইয়ের কথা বলা হলো কেন? এশিয়া কাপে কি আসল-নকল ম্যাচ আছে? কেউ কেউ এমন প্রশ্ন করতেই পারেন।
কাগজে-কলমে না হলেও পরিসংখ্যান ও পয়েন্ট টেবিলের বাস্তবতায় সেটিই সত্য।
গত ৯ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপ শুরু হয়েছে। গেল তিন দিনে আফগানিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, হংকং ও ওমান একটি করে ম্যাচ খেলে ফেলেছে। একমাত্র দল শ্রীলঙ্কা, যারা দল এখনো মাঠে নামেনি।
আজ শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৮টায় আবুধাবির জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিপক্ষে মাঠে নেমে এবারের এশিয়া কাপ মিশন শুরু করবে শ্রীলঙ্কা।
আজকের লড়াইয়ের প্রেক্ষাপট শেষ করে এবার ফিরে যাওয়া যাক বাংলাদেশের আসল এশিয়া কাপ প্রসঙ্গে।
কাগজে-কলমে এশিয়া কাপের প্রতিযোগী দল ৮টি হলেও মূল প্রতিদ্বন্দ্বী বা পরীক্ষিত শক্তি আসলে ৫টি; ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান। এ দলগুলো শুধু আইসিসির পূর্ণাঙ্গ সদস্য তথা টেস্ট খেলিয়ে দেশই নয়, ক্রিকেটের র্যাংকিং-রেটিংয়েও তাদের শক্ত অবস্থান রয়েছে।
এই ৫ দলের সবগুলোই র্যাংকিংয়ের শীর্ষ দশে অবস্থান করছে। বাকি ৩ দলের মধ্যে আরব আমিরাতের র্যাংকিং ১৫তম। ওমান আছে ২০ নম্বরে। হংকং শীর্ষ বিশেও নেই।
খুব স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের গ্রুপে থাকা হংকং শক্তি-সামর্থ্য, অভিজ্ঞতার দিক থেকে বাকিদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে, দল হিসেবেও অনেক দুর্বল। প্রতিপক্ষ হিসেবে অতিমাত্রায় সাধারণ, নেহায়েত কমজোরী। তাই হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচটিকে তাই কোনো ভাবেই বড় করে দেখার সুযোগ নেই।
সে কারণেই শিরোনামে বলা হয়েছে, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে শনিবারের ম্যাচ দিয়েই শুরু বাংলাদেশের আসল এশিয়া কাপ। আজ লঙ্কা জয় করতে পারলেই খুলে যাবে টাইগারদের এশিয়া কাপের দরজা।
হংকংয়ের বিপক্ষে জেতাকে কৃতিত্ব হিসেবে ধরা না হলেও ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে জয়ের সুবাদে পূর্ণ তিন পয়েন্ট বাংলাদেশের সুপার ফোরে যাওয়ার পথে ছিল প্রথম পদক্ষেপ। এখন গ্রুপের অন্য দুই কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে অন্তত একটি দলের বিপক্ষে জিততে পারলেই বাংলাদেশের সেরা চার দলে থাকার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।
শনিবার লঙ্কানদের হারাতে পারলে হিসাবটা সহজ হয়ে যাবে বহুগুণে। টানা ২ ম্যাচে ২ জয়ে লিটন দাসের বাহিনীর পয়েন্ট দাঁড়াবে ৪। পরপর দুই ম্যাচে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেবে হংকং। আর বাংলাদেশের সামনে তখন থাকবে শুধু আফগানিস্তান। আজ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জিততে পারলে আফগানিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের ম্যাচটি পরিণত হবে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণী ম্যাচে।
কাজেই শনিবার লঙ্কানদের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচটির গুরুত্ব অনেক। জিতে গেলে টাইগারদের সুপার ফোরের হিসাবটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। আর হারলে জটিল অংক কষতে হবে লিটন দাস, তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ ইমন, জাকের আলী অনিক, শেখ মেহেদী ও মোস্তাফিজদের।
এআরবি/এমএইচ/এমএস