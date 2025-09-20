টস জিতে শ্রীলঙ্কাকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো বাংলাদেশ

টস জিতে শ্রীলঙ্কাকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো বাংলাদেশ
প্রথম ম্যাচে আবুধাবিতে টস হেরেছিলেন বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক লিটন দাস। ফলস্বরূপ প্রথমে ব্যাটিং করতে হয়েছিল বাংলাদেশকে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ব্যটারদের নিদারুণ ব্যর্থতায় বাংলাদেশ সংগ্রহ করেছিল ১৩৯ রান।
সুপার ফোরে এবার বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা মুখোমুখি দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। দুবাইয়ের ব্যাটিং বান্ধব উইকেটে টস জিতলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন কুমার দাস। টস জিতেই প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানালেন শ্রীলঙ্কাকে। অর্থ্যাৎ, লঙ্কানদের ছুঁড়ে দেওয়া রান তাড়া করবেন লিটন অ্যান্ড কোং।
এই ম্যাচে দুটি পরিবর্তন আনা হয়েছে বাংলাদেশ দলে। নুরুল হাসান সোহান ও রিশাদ হোসেনকে বাদ দিয়ে দলে নেয়া হয়েছে শেখ মেহেদী হাসান ও শরিফুল ইসলামকে।
বাংলাদেশ একাদশ
তানজিদ তামিম, সাইফ হাসান, লিটন দাস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, নাসুম আহমেদ, শরিফুল ইসলাম, শেখ মেহেদী হাসান, তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান।
শ্রীলঙ্কা একাদশ
পাথুম নিশাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস (উইকেটরক্ষক), কামিল মিশারা, কুশল পেরেরা, চারিথ আশালঙ্কা (অধিনায়ক), কামিন্দু মেন্ডিস, দাসুন শানাকা, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, দুনিথ ভেল্লালাগে, দুষ্মন্তে চামিরা, নুয়ান থুসারা।
