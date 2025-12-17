  2. খেলাধুলা

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ

শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ, সেমিতে পেলো কাকে?

প্রকাশিত: ০৭:১৬ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
লো স্কোরিং ম্যাচে শঙ্কা ছিল শ্রীলঙ্কার কাছে না আবার হেরে যায়। তাতে হয়তো গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া হতো না এবং সেমিফাইনালেই মুখোমুখি হতে হতো ভারতের।

কিন্তু বাংলাদেশের বোলারদের সামনে লো স্কোরকেও কঠিন করে ফেললো শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ব্যাটারা। যার ফলে তারা অলআউট হয়ে যায় মাত্র ১৮৬ রানে। বাংলাদেশ জয় পেলো ৩৯ রানের ব্যবধানে।

এই জয়ে গ্রুপ পর্বে ‘বি’ গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়েই সেমিফাইনালে উঠলো বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কা হলো রানারআপ। সেমিফাইনালে বাংলাদেশ পেলো ‘এ’ গ্রুপের রানারআপ পাকিস্তানকে এবং ভারত সেমিতে মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কার।

বিস্তারিত আসছে...

