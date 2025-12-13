টিভিতে আজকের খেলা, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
অ-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেট
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
বেলা ১১টা
টি স্পোর্টস
আইএল টি-টোয়েন্টি
রাইডার্স-ক্যাপিটালস
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিভারপুল–ব্রাইটন
রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
চেলসি-এভারটন
রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
বার্নলি–ফুলহাম
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
আর্সেনাল–উলভারহ্যাম্পটন
রাত ২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
আতলেতিকো–ভ্যালেন্সিয়া
সন্ধ্যা ৭টা
বিগিন অ্যাপ
বার্সেলোনা–ওসাসুনা
রাত ১১টা ৩০মিনিট
বিগিন অ্যাপ
