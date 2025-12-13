  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০৩ এএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
টিভিতে আজকের খেলা, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫

ক্রিকেট

অ-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেট

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
বেলা ১১টা
টি স্পোর্টস

আইএল টি-টোয়েন্টি

রাইডার্স-ক্যাপিটালস
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

লিভারপুল–ব্রাইটন
রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

চেলসি-এভারটন
রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বার্নলি–ফুলহাম
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

আর্সেনাল–উলভারহ্যাম্পটন
রাত ২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

আতলেতিকো–ভ্যালেন্সিয়া
সন্ধ্যা ৭টা
বিগিন অ্যাপ

বার্সেলোনা–ওসাসুনা
রাত ১১টা ৩০মিনিট
বিগিন অ্যাপ

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।