৬ বিদেশি ক্রিকেটারকে শুরু থেকেই পাচ্ছে রাজশাহী
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) আসন্ন আসরে শুরু থেকেই ৬ বিদেশি ক্রিকেটারকে পাচ্ছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের একাডেমি মাঠে শনিবার দুপুরে নিজেদের প্রথম দিনের অনুশীলন সেরেছে রাজশাহী। অনুশীলন শেষে সাংবাদিকের মুখোমুখি হন দলটির হেড কোচ হান্নান সরকার।
আগামী মঙ্গলবার প্রথম ম্যাচের ভেন্যু সিলেটে চলে যাবে রাজশাহী। হান্নান বলেন, ‘আমি জানিয়ে রাখতে পারি, আমরা ২৩ ডিসেম্বর সিলেট যাচ্ছি। স্বাভাবিকভাবে ২২ তারিখে ছয়জন বিদেশি ক্রিকেটার আমাদের দলে ঢুকে যাবে বা ২৩ তারিখ সকালেও যদি আসতে পারে। তাহলে ২৩ তারিখ বিকালের ফ্লাইটে আমরা সিলেট যাব।’
বিদেশি ক্রিকেটারদের শুরু থেকে পাওয়া নিয়ে হান্নান বলেন, ‘ছয়জন বিদেশি ক্রিকেটার আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে ডমেস্টিকে ফ্লাই করবে। বিদেশিদের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত সব গ্রিন সিগন্যাল নিয়ে এগোচ্ছি। আমাদের ছয়জন বিদেশি ক্রিকেটার ইনশাআল্লাহ সিলেটের প্রথম দিন থেকেই থাকবে।’
কোন ছয়জন বিদেশি ক্রিকেটারকে শুরু থেকেই পাবে রাজশাহী? সেটিও জানালেন হান্নান, ‘ছয়জন আপনারা এরই মধ্যে জানেন যে আমাদের যে ক্রিকেটাররা রয়েছে সবাই জানেন সরাসরি চুক্তি ও নিলাম থেকে নেওয়া। তাদের নাম আপনারা সবাই জানেন। তার মধ্যে আমি যদি নাম মেনশন করি, প্রথম থেকেই সাহিবজাদা ফারহান, হুসাইন তালাত, মোহাম্মদ নওয়াজ, সন্দীপ লামিচানে, বিনুরা ফার্নান্দো ও জাহানদাদ খান থাকছেন।’
এসকেডি/এমএমআর