টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল ঘোষণা ভারতের, নেই গিল

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল ঘোষণা ভারতের, নেই গিল
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা করলো ভারত। যে দলে জায়গা হয়নি সহ-অধিনায়ক শুভমান গিলের। বহুদিন পর জাতীয় দলে ফিরেছেন ইশান কিষাণ।
সাম্প্রতিক সময় টি-টোয়েন্টিতে গিলের ফর্ম ছিল না। এই পরিস্থিতিতে চোটের কথা বলে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের শেষ ম্যাচে খেলানো হয় সঞ্জু স্যামসনকে। তিনি বিশ্বকাপ দলে আছেন।
এর আগে ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও দলে ছিলেন না শুভমান গিল। এদিকে বহুদিন পর জাতীয় দলে ফিরলেন ইশান কিষাণ। সদ্য সমাপ্ত সৈয়দ মুস্তাক আলি টুর্নামেন্টে ১০ ম্যাচে ৫১৭ রান করেন ইশান। ফাইনালে সেঞ্চুরি করে দলকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন তিনি।
ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল
সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, শিভাম দুবে, অক্ষর প্যাটেল (সহ-অধিনায়ক), ইশান কিষাণ, সঞ্জু স্যামসন, জাসপ্রিত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তী, অর্শদিপ সিং, কুলদিপ যাদব, হর্ষিত রানা, রিঙ্কু সিং, ওয়াশিংটন সুন্দর।
এমএমআর