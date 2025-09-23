বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিতে মালয়েশিয়ার পথে যুব হকি দল

বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিতে মালয়েশিয়ার পথে যুব হকি দল
নভেম্বরে ভারতে বসবে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ। প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলবে বাংলাদেশ। অভিষেক আসরে ভালো পারফম্যান্স করতে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন নিয়োগ দিয়েছে আইকম্যান নামের ডাচ কোচকে। কেবল বিদেশি কোচ নিয়োগ দেয়নি ফেডারেশন, দলকে বিদেশে পাঠিয়ে কন্ডিশনিং ক্যাম্পও করাচ্ছে।
মালয়েশিয়ায় এক সপ্তাহের ক্যাম্প করতে যুব হকি দল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দেশটির উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেছে। সেখানে বাংলাদেশ কেবল অনুশীনই করবে না, চারটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলবে। ম্যাচ চারটি হওয়ার কথা ২৪, ২৫, ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর।
বিশ্বকাপ হবে ভারতের তামিলনাড়ুর চেন্নাই ও মাদরাইয়ে ২৮ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বাংলাদেশ খেলবে ‘এফ’ গ্রুপে। প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স ও দক্ষিণ কোরিয়া। ২৯ নভেম্বর বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। দ্বিতীয় ম্যাচ ৩০ নভেম্বর দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে এবং শেষ ম্যাচ ২ ডিসেম্বর ফ্রান্সের বিপক্ষে।
গত বছর নভেম্বর-ডিসেম্বরে ওমানে অনুষ্ঠিত জুনিয়র এশিয়া কাপে পঞ্চম হয়ে বাংলাদেশ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। এটি হবে হকির যে কোনো পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রথমবার বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া।
আরআই/আইএইচএস/