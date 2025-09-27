সুপার ওভারের নাটকীয়তায় শ্রীলঙ্কাকে হারালো ভারত

সুপার ওভারের নাটকীয়তায় শ্রীলঙ্কাকে হারালো ভারত
পুরো ম্যাচে যেভাবে লড়লো শ্রীলঙ্কা, সুপার ওভারে এসে তার উল্টোটা শো করলো। কুশল পেরেরা এবং দাসুন শানাকাকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। প্রথম বলেই আউট হয়ে গেলেন পেরেরা। শানাকা ব্যাটে বলেই ঠিক মত লাগাতে পারেননি। একবার রানআউটও হয়েছিলেন।
তবে, আম্পায়ারকে বলে, রিভিউ নিয়ে সেই বলডি ডেড ঘোষণা করান। কিন্তু বাঁচতে পারনেনি। যেই না ব্যাটে-বলে করলেন, অমনি ক্যাচ আউট হলেন। সুপার ওভারে শ্রীলঙ্কা তুললো মাত্র ২ উইকেট হারিয়ে ২ রান।
সূর্যকুমার যাদব আর শুভমান গিল জবাব দিতে নামলেন। বোলার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। প্রথম বলেই ৩ রান নিয়ে নিলেন সূর্যকুমার যাদব। ফলে সুপার ওভারের নাটকীয়তায় শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে দিলো ভারত। ম্লান হয়ে গেলো পাথুম নিশাঙ্কার অনবদ্য সেঞ্চুরিটি।
সুপার ওভারে গড়ালো ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ। ভারত প্রথমে ২০২ রান করে। ৬১ রান করেন অভিষেক শর্মা। তিলক বার্মা অপরাজিত ৪৯ রান করেন। জবাবে শ্রীলঙ্কাও ২০২/৫ রান তোলে। ম্যাচ হলো টাই। পাথুম নিশাঙ্কা ৫৮ বলে ১০৭ রান করেন, কুশল পেরেরা করেন ৩২ বলে ৫৮ রান।
ভারতের করা ২০২ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই কুশল মেন্ডিসের উইকেট হারায় শ্রীলঙ্কা। ৭ রানের মাথায় ১ম উইকেট হারিয়ে দমে যায়নি লঙ্কানরা। পাথুম নিশাঙ্কা আর কুশল পেরেরা মিলে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ১২৭ রানের অনবদ্য জুটি গড়েন এই দুই ব্যাটার।
৮.৫ ওভারেই ১০০ রান পার করে ফেলে লঙ্কানরা। তখন মনে হচ্ছিল, খুব সহজেই জয় পেয়ে যাবে চারিথ আশালঙ্কার দল।
তবে ১২.২ ওভারে ১৩৪ রানের মাথায় কুশল পেরেরা আউট হলে রানের চাকা স্লো হয়ে যায়। ৩২ বলে ৫৮ রান করেন কুশল পেরেরা। ৮টি বাউন্ডারির সঙ্গে ১টি ছক্কার মার মারেন তিনি। পরের ব্যাটাররা নিশাঙ্কা আর পেরেরা জুটির ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেননি।
চারিথ আশালঙ্কা এলেন, খেললেন ৯ বল। করলেন মাত্র ৫ রান। কামিন্দু মেন্ডিসও মারকুটে ব্যাটার হিসেবে পরিচিত। কিন্তু তিনি ৭ বল খেলে করলেন মাত্র ৩ রান। পাথুম নিশাঙ্কা টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে প্রথম সেঞ্চুরি পূরণ করেন ৫২ বলে। ৭টি বাউন্ডারি ও ৬টি ছক্কায়। এবারের এশিয়া কাপে এটা আবার এখনও পর্যন্ত একমাত্র সেঞ্চুরি।
কিন্তু নিশাঙ্কার মত ব্যাটার শেষ মুহূর্তে এসে আউট হয়ে গেলেন। ২০তম ওভারের ১ম বলে তিনি আউট না হলে হয়তো জিততে পারতো শ্রীলঙ্কা। কিন্তু তিনি ম্যাচ শেষ করে আসতে পারেননি। ৫৮ বলে তিনি আউট হয়ে যান ১০৭ রান করে।
শেষ দিকে দাসুন শানাকা চেষ্টা করেছিলেন দলকে জেতানোর। শেষ ওভারে প্রয়োজন ছিল ১২ রানের। শানাকা আর জেনিথ লিয়ানাগে নিতে পারলেন ১১ রান। ফলে ম্যাচ হয়ে যায় টাই এবং গড়ায় সুপার ওভারে। শেষ পর্যন্ত সুপার ওভারের নাটকীয়তায় হারতে হলো শ্রীরঙ্কাকে।
এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ভারত সংগ্রহ করেছিল ৫ উইকেট হারিয়ে ২০২ রান। অভিষেক শর্মা করেন ৬১ রান। ৪৯ রানে অপরাজিত ছিলেন তিলক বার্মা। ২৩ বলে ৩৯ রানে অপরাজিত থাকেন সাঞ্জু স্যামসন। ২১ রানে অপরাজিত ছিলেন অক্ষর প্যাটেল।
