  2. খেলাধুলা

৯৫০ গোল করে ইতিহাস রোনালদোর

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:০১ পিএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
৯৫০ গোল করে ইতিহাস রোনালদোর

সৌদি প্রো লিগে অপরাজিত ধারা বজায় রেখেছে আল নাসর। শনিবার আল হাজেমকে ২-০ গোলে পরাজিত করেছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর দল, আর সেই ম্যাচেই ইতিহাস গড়েছেন পর্তুগিজ তারকা। ক্যারিয়ারের ৯৫০তম গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন তিনি।

রোনালদো ম্যাচের ৮৮তম মিনিটে কাছ থেকে বল জালে পাঠিয়ে দলের লিড দ্বিগুণ করেন। এটি ছিল চলতি মৌসুমে সৌদি প্রো লিগে তার ষষ্ঠ এবং সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সপ্তম গোল।

এর আগে ২৫ মিনিটে জোয়াও ফেলিক্সের দুর্দান্ত হেডে এগিয়ে যায় আল নাসর। পর্তুগালের এই তরুণ ফরোয়ার্ডের গোলের পর দেশের অধিনায়ক রোনালদো নিশ্চিত করেন তিন পয়েন্ট, আল নাসরের টানা ষষ্ঠ জয় এনে দিয়ে।

এই গোলের মাধ্যমে রোনালদো সৌদি লিগে নিজের মোট গোলসংখ্যা দাঁড় করালেন ৮০-এ, আর আল নাসরের জার্সিতে তার গোলসংখ্যা এখন ১০৬। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছাড়ার পর ২০২২ সালের ডিসেম্বরে সৌদি আরবে যোগ দেওয়ার পর থেকেই রোনালদো দারুণ ধারাবাহিকতা দেখিয়ে চলেছেন।

রোনালদো এই কীর্তি গড়েছেন একদিন পরেই, যখন লিওনেল মেসি ভেঙেছিলেন তার আরেকটি রেকর্ড। ইন্টার মিয়ামির হয়ে ন্যাশভিলের বিপক্ষে মেসির জোড়া গোলে (৩-১ ব্যবধানে জয়) তার ক্যারিয়ারের গোলসংখ্যা পৌঁছেছে ৮৯১-এ।

৩৮ বছর ১২২ দিন বয়সে এই সংখ্যায় পৌঁছে সবচেয়ে কম বয়সে ৮৯০ গোলের মাইলফলক ছোঁয়ার রেকর্ড গড়েছেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। রোনালদোর এই সংখ্যায় পৌঁছাতে লেগেছিল ৩৯ বছর ৮৯ দিনে।

পরিসংখ্যান বলছে, মেসি ১,১৩১ ম্যাচে তার গোলগুলো করেছেন। আর রোনালদো খেলেছেন ১,২২০ ম্যাচে। সম্প্রতি মেসি ইন্টার মিয়ামির সঙ্গে ২০২৮ পর্যন্ত চুক্তি নবায়ন করেছেন, আর রোনালদো সৌদি আরবে ২০২৭ পর্যন্ত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

রোনালদোর ক্যারিয়ারের গোলসংখ্যা (অফিসিয়াল)

স্পোর্টিং সিপি: ৫

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড: ১৪৫

রিয়াল মাদ্রিদ: ৪৫০

জুভেন্টাস: ১০১

আল নাসর: ১০৬

পর্তুগাল জাতীয় দল: ১৪৩

মোট: ৯৫০ গোল

এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।