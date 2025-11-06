  2. খেলাধুলা

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ

৬ গোলের থ্রিলারে তিনবার পিছিয়ে পড়ে ড্র বার্সেলোনার

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪১ এএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
৬ গোলের থ্রিলারে তিনবার পিছিয়ে পড়ে ড্র বার্সেলোনার

ছয় গোলের থ্রিলারে তিনবার পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়লো বার্সেলোনা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রোমাঞ্চকর ম্যাচে ক্লাব ব্রুজের মাঠে ৩-৩ গোলের নাটকীয় ড্র করেছে কাতালানরা।

বেলজিয়ামের জান ব্রেইডেল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে শুরু থেকেই দারুণ লড়াই দেখা যায়। ষষ্ঠ মিনিটে দ্রুত পাল্টা আক্রমণ থেকে কার্লোস ফরবসের পাসে নিকোলো ত্রেসোলদি গোল করে ব্রুজকে এগিয়ে নেন। তবে দুই মিনিট পরই ফেরান তোরেসের কাছ থেকে আসে বার্সেলোনার সমতা ফেরানো গোল।

১৭তম মিনিটে আবারও পাল্টা আক্রমণে গোল পায় ব্রুজ। এবার স্কোরশিটে নাম তোলেন কার্লোস ফর্বস। দ্বিতীয়ার্ধে ৬০তম মিনিটে দুর্দান্ত এক একক প্রচেষ্টায় কিশোর লামিনে ইয়ামাল ম্যাচে সমতা ফেরান। কিন্তু মাত্র চার মিনিট পরই আবার ফর্বসের গোলে এগিয়ে যায় ব্রুজ।

তবে শেষ দিকে ভাগ্য সহায় হয় বার্সেলোনার। ৭৭ মিনিটে গ্রিক উইঙ্গার ক্রিস্টস টলিস আত্মঘাতী গোল করলে সমতা ফিরে আসে ম্যাচে এবং ৩-৩ স্কোরলাইনেই শেষ হয় লড়াই।

এই ড্রয়ে চার ম্যাচে সাত পয়েন্ট নিয়ে বার্সেলোনা অবস্থান করছে ১১তম স্থানে, আর চার পয়েন্ট নিয়ে ২২তম স্থানে ক্লাব ব্রুজ। তবে দুই দলই এখনো শেষ ষোলোতে ওঠার লড়াইয়ে টিকে আছে।

এমএমআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।