টিভিতে আজকের খেলা, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
গুয়াহাটি টেস্টের তৃতীয় দিন
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ২
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-চট্টগ্রাম
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ময়মনসিংহ-খুলনা
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ঢাকা-বরিশাল
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
রংপুর-রাজশাহী
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
নারী কাবাডি বিশ্বকাপ
ফাইনাল
বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস
ফুটবল
অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল
অস্ট্রিয়া-ইতালি
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
ফিফা প্লাস
পর্তুগাল-ব্রাজিল
রাত ১০টা
ফিফা প্লাস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-এভারটন
রাত ২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
এসপানিওল-সেভিয়া
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ
আইএন/জেআইএম