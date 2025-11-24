  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ২৪ নভেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৩ এএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
গুয়াহাটি টেস্টের তৃতীয় দিন
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ২

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট-চট্টগ্রাম
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

ময়মনসিংহ-খুলনা
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

ঢাকা-বরিশাল
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

রংপুর-রাজশাহী
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

নারী কাবাডি বিশ্বকাপ
ফাইনাল
বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস

ফুটবল

অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল
অস্ট্রিয়া-ইতালি
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
ফিফা প্লাস

পর্তুগাল-ব্রাজিল
রাত ১০টা
ফিফা প্লাস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-এভারটন
রাত ২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

এসপানিওল-সেভিয়া
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ

আইএন/জেআইএম

