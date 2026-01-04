  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ৪ জানুয়ারি ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৯ এএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট

পঞ্চম টেস্টের প্রথম দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

ভোর ৫টা ৩০ মিনিট

স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

বিপিএল

সিলেট-চট্টগ্রাম

বেলা ১টা

টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ঢাকা-রংপুর

সন্ধ্যা ৬টা

টি স্পোর্টস ও নাগরিক

বিগ ব্যাশ লিগ

স্টারস-রেনেগেডস

বেলা ১টা ০৫ মিনিট

স্টার স্পোর্টস ২

স্কর্চার্স-স্ট্রাইকার্স

বিকাল ৪টা ১৫ মিনিট

স্টার স্পোর্টস ২

এসএ টোয়েন্টি

কেপটাউন-পার্ল

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

আইএল টি-টোয়েন্টি

ফাইনাল

ভাইপার্স-এমিরেটস

রাত ৮টা ৩০ মিনিট

পিটিভি স্পোর্টস

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

লিডস-ম্যান ইউনাইটেড

সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ফুলহাম-লিভারপুল

রাত ৯টা

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

টটেনহাম-সান্ডারল্যান্ড

রাত ৯টা

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ম্যান সিটি-চেলসি

রাত ১১টা ৩০ মিনিট

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

রিয়াল মাদ্রিদ-বেতিস

রাত ৯টা ১৫ মিনিট

বিগিন অ্যাপ

সোসিয়েদাদ-আতলেতিকো

রাত ২টা

বিগিন অ্যাপ 

 

আইএন

