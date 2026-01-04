টিভিতে আজকের খেলা, ৪ জানুয়ারি ২০২৬

টিভিতে আজকের খেলা, ৪ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
পঞ্চম টেস্টের প্রথম দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
বিপিএল
সিলেট-চট্টগ্রাম
বেলা ১টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ঢাকা-রংপুর
সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
বিগ ব্যাশ লিগ
স্টারস-রেনেগেডস
বেলা ১টা ০৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২
স্কর্চার্স-স্ট্রাইকার্স
বিকাল ৪টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২
এসএ টোয়েন্টি
কেপটাউন-পার্ল
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
আইএল টি-টোয়েন্টি
ফাইনাল
ভাইপার্স-এমিরেটস
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
পিটিভি স্পোর্টস
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিডস-ম্যান ইউনাইটেড
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ফুলহাম-লিভারপুল
রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টটেনহাম-সান্ডারল্যান্ড
রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ম্যান সিটি-চেলসি
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
রিয়াল মাদ্রিদ-বেতিস
রাত ৯টা ১৫ মিনিট
বিগিন অ্যাপ
সোসিয়েদাদ-আতলেতিকো
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ
আইএন