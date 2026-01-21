বাংলাদেশের ম্যাচ আয়োজন করতে চেয়ে আইসিসিকে চিঠি পাকিস্তানের

বাংলাদেশের ম্যাচ আয়োজন করতে চেয়ে আইসিসিকে চিঠি পাকিস্তানের
মোস্তাফিজুর রহমান ইস্যুতে তৈরি হওয়া সংকট এবং ভারতের মাটিতে গিয়ে বাংলাদেশ দলের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে অস্বীকৃতি জানানো বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অবস্থানকে সমর্থন করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগকে যৌক্তিক উল্লেখ করে আইসিসিকে চিঠি পাঠিয়েছে পিসিবি।
আইসিসির কাছে পাঠানো ওই চিঠিতে পিসিবি জানিয়েছে, বাংলাদেশের ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় সরানো সম্ভব না হলে প্রয়োজনে তারা নিজেরাই বাংলাদেশের ম্যাচ আয়োজন করতে প্রস্তুত। এতে বিশ্বকাপ নিয়ে তৈরি হওয়া সংকটের সমাধান করা সম্ভব হবে।
আজই (বুধবার) আইসিসি কার্যনির্বাহী বোর্ডের সভায় বাংলাদেশের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা রয়েছে। বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি। সূচি অনুযায়ী বাংলাদেশের গ্রুপ পর্বের চারটি ম্যাচই ভারতে— প্রথম তিনটি কলকাতায় এবং একটি মুম্বাইয়ে হওয়ার কথা।
তবে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের হুমকির মুখে পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে গিয়ে বাংলাদেশ দলের বিশ্বকাপ খেলায় নিরাপত্তা শঙ্কা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শুধু বাংলাদেশ দলই নয়, ভারতে গিয়ে খেলা দেখতে যাওয়া বাংলাদেশের সমর্থক এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তার সংকটও প্রকট হয়ে দেখা দেয়।
যে কারণ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বলে দেওয়া হয়, তারা ভারতের মাটিতে গিয়ে বিশ্বকাপ খেলবে না। পরিবর্তে অন্য কোথাও কিংবা শ্রীলঙ্কার মাটিতে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো আয়োজনের দাবি তোলা হয়। এ নিয়ে আইসিসির কাছে দুবার চিঠি দিয়েছে বিসিবি।
উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আগেই খবর প্রকাশ হয়েছিল, পাকিস্তান বাংলাদেশের ম্যাচগুলো আয়োজন করতে চায়। এবার পিসিবি আইসিসির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি পাঠিয়েছে। পিসিবির একটি সূত্রের বরাতে জানা গেছে, ‘আইসিসিকে পাঠানো ই-মেইলে পিসিবি বলেছে, বাংলাদেশের দাবি ন্যায্য এবং তা মেনে নেওয়া উচিত। যদি কোনো কারণে শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ সরানো সম্ভব না হয়, তাহলে পাকিস্তান বাংলাদেশের সব ম্যাচ আয়োজন করতে প্রস্তুত।’
এ বিষয়ে আইসিসি ও বিসিবির মধ্যে একাধিক দফা আলোচনা হয়েছে। গত সপ্তাহান্তে ঢাকায় সরাসরি বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। তবে এখনো কোনো পক্ষই তাদের অবস্থান থেকে সরে আসেনি। আইসিসি নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে অনড়, অন্যদিকে বিসিবিও স্পষ্ট জানিয়েছে— ভারতে গিয়ে খেলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।
এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে পিসিবি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য না করলেও বোর্ড সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশের সরকার আইসিসিতে সমর্থনের জন্য পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।
উল্লেখ্য, হাইব্রিড মডেল চুক্তির আওতায় ২০২৭ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান তাদের সব আইসিসি টুর্নামেন্টের ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় খেলবে।
