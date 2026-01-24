  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২২ এএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
বেলা ১টা ১৫ মিনিট
আইসিসি টিভি

অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট

ভারত-নিউজিল্যান্ড
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড
দ্বিতীয় ওয়ানডে
বেলা ৩টা
সনি স্পোর্টস ৫

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ওয়েস্ট হাম-সান্ডারল্যান্ড
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ম্যান সিটি-উলভারহ্যাম্পটন
রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বার্নলি-টটেনহাম
রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বোর্নমাউথ-লিভারপুল
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বুন্দেসলিগা

বায়ার্ন-অগসবুর্গ
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২

ইউনিয়ন-ডর্টমুন্ড
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২

লা লিগা

সেভিয়া-বিলবাও
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
বিগিন অ্যাপ

ভিয়ারিয়াল-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ

