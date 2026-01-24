টিভিতে আজকের খেলা, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬

টিভিতে আজকের খেলা, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
বেলা ১টা ১৫ মিনিট
আইসিসি টিভি
অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
ভারত-নিউজিল্যান্ড
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড
দ্বিতীয় ওয়ানডে
বেলা ৩টা
সনি স্পোর্টস ৫
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ওয়েস্ট হাম-সান্ডারল্যান্ড
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ম্যান সিটি-উলভারহ্যাম্পটন
রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বার্নলি-টটেনহাম
রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
বোর্নমাউথ-লিভারপুল
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
বায়ার্ন-অগসবুর্গ
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২
ইউনিয়ন-ডর্টমুন্ড
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২
লা লিগা
সেভিয়া-বিলবাও
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
বিগিন অ্যাপ
ভিয়ারিয়াল-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ
আইএন