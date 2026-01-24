আমীর খসরু
ভোট ইঞ্জিনিয়ারিং করে নির্বাচন বানচালের স্বপ্ন জনগণ প্রতিহত করবে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে চট্টগ্রাম-১১ আসনে বিএনপির প্রার্থী ও দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী গণসংযোগ করছেন। তিনি বলেন, দিন শেষে ইঞ্জিনিয়ারিং টেকে না। অতীতে ভোট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পরিণতি সবাই দেখেছে। মিথ্যা প্রচারণা ও কারসাজির মাধ্যমে কেউ এগোতে পারে না। যারা নির্বাচন বানচাল করতে চায়, জনগণ ব্যালটের মাধ্যমেই তাদের প্রতিহত করবে।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেলে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা এলাকার ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের চরবস্তি, বিজয়নগর, ফুলছড়ি পাড়া, নিজাম মার্কেট, দক্ষিণপাড়া ও আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন। এ সময় বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী, সাধারণ জনগণ, নারী ও তরুণদের অংশগ্রহণে এলাকাগুলো জনসমুদ্রে পরিণত হয়।
গণসংযোগকালে আমীর খসরু বলেন, জনগণ আজ উৎফুল্ল ও আনন্দিত। দীর্ঘ ১৫ বছর পর মানুষ ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে, তাদের সরকার নির্বাচনের অধিকার ফিরে পেয়েছে। নির্বাচিত সরকার হলে জনগণের কাছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত থাকবে।
তিনি বলেন, সবচেয়ে বড় আনন্দ বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফিরে এসেছে। জনগণ আবার দেশের মালিকানা ফিরে পাচ্ছে। গণতান্ত্রিক পরিবেশে মানুষ নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারবে, স্কুল-কলেজ, হাসপাতালসহ সর্বত্র যেতে পারবে এবং নিরাপদ জীবনযাপন করতে পারবে।
বিগত সরকারের সমালোচনা করে বিএনপির জ্যেষ্ঠ এ নেতা বলেন, সেই সময় মানুষ চরম কষ্টের মধ্যে ছিল। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে জীবনযাত্রার মান বিপর্যস্ত হয়েছিল, নাগরিক নিরাপত্তা ছিল না। মানুষ এখন আশা করছে নির্বাচিত সরকার এলে আবার স্বাভাবিক জীবন, নাগরিক অধিকার ও নিরাপত্তা ফিরে পাবে। এ কারণেই জনগণের মধ্যে আজ ব্যাপক উৎসাহ দেখা যাচ্ছে।
পোস্টাল ভোট নিয়ে বিতর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জনগণের ওপর আস্থা হারিয়ে ভিন্ন পথে যাওয়ার চেষ্টা করলে দেশ ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ভালো হবে না। সবাইকে জনগণের কাছে গিয়ে আস্থা অর্জন করতে হবে। ভোট ইঞ্জিনিয়ারিং করে কখনো গণতন্ত্র টেকসই হয় না।
আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী আরও বলেন, গণতন্ত্রের এই ক্রান্তিলগ্নে দেশের মানুষ বিএনপির ওপর আস্থা রেখেছে, যেমনটি রেখেছিল প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার সময়ে। এবারও তারেক রহমানের নেতৃত্বের ওপর জনগণের আস্থা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।
এসময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা ডা. নূরুল আফসার, মো. ইসমাইল, আব্দুস সাত্তার, ওয়ার্ড বিএনপির আহ্বায়ক মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, সদস্য সচিব মো. আজম প্রমুখ।
