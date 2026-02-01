  2. খেলাধুলা

স্বাগতিকদের হারিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শেষ করলো বাংলাদেশ

প্রকাশিত: ১০:০৫ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেছে আগেই। সুপার সিক্সপর্বে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে শেষ ম্যাচটি কেবলই আনুষ্ঠানিকতা। সে ম্যাচে ৭৪ রানের জয় নিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শেষ করেছে বাংলাদেশ।

হারারেতে জিম্বাবুয়ের সামনে লক্ষ্য ছিল ২৫৪ রানের। ৪৮.৪ ওভারে ১৭৯ রানে অলআউট হয় স্বাগতিকরা। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৭০ রান করেন অধিনায়ক সিমবারাসে মুদজেগেনগেরেরে।

বাংলাদেশের পেসার ইকবাল হোসেন ইমন ২৫ রান খরচায় নেন ৫টি উইকেট। আরেক পেসার আল ফাহাদের শিকার ৩টি।

এর আগে আজিজুল হাকিম তামিমের ফিফটিতে ভর করে ৯ উইকেটে ২৫৩ রানের পুঁজি দাঁড় করায় জুনিয়র টাইগাররা। অধিনায়ক তামিম ছাড়া কেউ ফিফটি পাননি।

হারারেতে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে রিফাত বেগ ইতিবাচক সূচনা করলেও আরেক ওপেনার জাওয়াদ আবরার ছিলেন ধীরগতির। রিফাত ১৪ বলে ১৫ করে আউট হন। আবরার করেন ৪৮ বলে ২৫।

কালাম সিদ্দিকী ১৪ বলে ৮ রানের বেশি করতে পারেননি। তবে চতুর্থ উইকেটে রিজান হোসেনকে নিয়ে ৭৩ রানের জুটি গড়েন আজিজুল তামিম। ৮৭ বলে ৬ বাউন্ডারিতে ৫৯ রানে আউট হন ইনিংসের একমাত্র হাফসেঞ্চুরিয়ান বাংলাদেশ অধিনায়ক।

ফিফটি মিস করেন রিজান। তার ব্যাট থেকে আসে ৬৮ বলে ৪৭। তামিম-রিজান জুটি ভাঙার পর দ্রুত বেশ কয়েকটি উইকেট হারিয়ে বসে বাংলাদেশ। ২১১ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে চাপেও পড়েছিল।

তবে শেষদিকে লোয়ার অর্ডারের আল ফাহাদ, শাহরিয়ার আহমেদ, ইকবাল হোসেন ইমনরা দলকে চ্যালেঞ্জিং পুঁজি এনে দিয়েছেন। শাহরিয়ার ১১ বলে ১৫ করেন। ১৩ বলে ২ চার আর ১ ছক্কায় আল ফাহাদ অপরাজিত থাকেন ২৩ রানে। ২ বল খেলে দুটিই বাউন্ডারি হাঁকান ইমন।

