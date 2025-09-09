হঠাৎ এসিতে আগুন লেগে যায় কেন?

হঠাৎ এসিতে আগুন লেগে যায় কেন?
এই গরমে এসি ছাড়া এক মুহূর্ত যেন স্বস্তি মিলছে না। বাড়িতে, অফিসে সব জায়গায় এসি ব্যবহার করছেন। তবে এসি ব্যবহারে সতর্ক থাকা খুবই জরুরি। যে কোনো মুহূর্তে এসিতে আগুন লেগে যাওয়া বা বিস্ফোরণের খবর নতুন নয়।
কিন্তু কেন এসিতে আগুন লাগতে পারে এবং কীভাবে এসির আগুন লাগা এড়াতে পারেন আসুন জেনে নেওয়া যাক-
এসিতে আগুন লাগার কারণ-
এসি একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র, যেখানে বিদ্যুৎ, মোটর, কম্প্রেসর, কনডেন্সার, ফ্যান, কেবল এবং গ্যাস-সবকিছু একসঙ্গে কাজ করে। যে কোনো জায়গায় সামান্য ত্রুটি বড় বিপদের কারণ হতে পারে। সাধারণত নিচের কারণগুলোতে এসিতে আগুন লাগতে পারে:
>> বিদ্যুতের তারে ত্রুটি। নিম্নমানের বা পাতলা তার ব্যবহার করা হলে অতিরিক্ত গরম হয়ে যায়।
>> শর্ট সার্কিট বা তারের সংযোগ ঢিলা হলে স্পার্ক হয়ে আগুন লাগতে পারে।
>> ওভারলোড বা অতিরিক্ত ভোল্টেজ। হঠাৎ ভোল্টেজ ওঠা-নামা করলে সার্কিট পুড়ে যেতে পারে।
>> এসি সাধারণত আলাদা লাইনে ব্যবহার করা উচিত। অন্য যন্ত্রের সঙ্গে একই লাইনে চালালে ওভারলোড হয়।
>> কম্প্রেসর ও ফ্যানের সমস্যা। কম্প্রেসর অতিরিক্ত গরম হলে আগুনের ঝুঁকি তৈরি হয়।
>> ফ্যান ব্লেড আটকে গেলে মোটরে চাপ পড়ে এবং শর্ট সার্কিট হতে পারে।
>> ডাস্ট ও ময়লা জমা। ফিল্টার ও ভেতরের অংশে ধুলাবালি জমলে বাতাস চলাচল কমে যায়। এতে মোটরে চাপ পড়ে এবং তার গরম হয়ে আগুন লাগতে পারে।
>> অপ্রশিক্ষিত টেকনিশিয়ানের কাজ। ভুলভাবে তার সংযোগ বা মেরামত করলে শর্ট সার্কিট হতে পারে। নিম্নমানের পার্টস ব্যবহার করলেও একই ঝুঁকি থাকে।
>> অতিরিক্ত সময় এসি চালু রাখা। দীর্ঘ সময় বিরতিহীনভাবে চালালে এসির ভেতরের যন্ত্রাংশ গরম হয়ে গিয়ে আগুন ধরতে পারে।
এসির আগুন এড়ানোর উপায়
>> সঠিক বৈদ্যুতিক তার ব্যবহার করুন। কপার তার ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো।
>> এসির ক্ষমতা অনুযায়ী আলাদা সার্কিট ব্রেকার (এমসিবি) লাগান।
>> স্ট্যাবিলাইজার বা সার্জ প্রটেক্টর ব্যবহার করুন। ভোল্টেজ ওঠানামা রোধ করে যন্ত্রকে সুরক্ষিত রাখে।
>> নিয়মিত সার্ভিসিং করুন। বছরে অন্তত দুইবার এসি সার্ভিস করান।
>> ফিল্টার পরিষ্কার রাখুন এবং যন্ত্রাংশে ধুলো জমতে দেবেন না।
>> অরিজিনাল যন্ত্রাংশ ব্যবহার করুন। নিম্নমানের পার্টস ব্যবহার করবেন না।
>> অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত টেকনিশিয়ান দিয়ে কাজ করান।
>> অতিরিক্ত লোড এড়ান। একই সার্কিটে ফ্রিজ, মাইক্রোওভেন, ওয়াশিং মেশিনের মতো ভারী যন্ত্র ব্যবহার করবেন না।
>> অতিরিক্ত সময় চালাবেন না। প্রয়োজনে এসি কয়েক ঘণ্টা চালিয়ে বিরতি দিন। রাতভর এসি চালালে টাইমার সেট করে নিন।
>> সতর্কতা ব্যবস্থা রাখুন। জরুরি অবস্থায় ব্যবহার করার জন্য কাছেই অগ্নিনির্বাপক রাখুন।
>> বাসায় সার্কিট ব্রেকার ও স্মোক ডিটেক্টর থাকলে দ্রুত আগুন শনাক্ত করা যায়।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া
কেএসকে/জিকেএস