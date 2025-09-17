  2. তথ্যপ্রযুক্তি

টিভিএস আনলো নতুন স্পোর্ট স্কুটার

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:০১ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টিভিএস আনলো নতুন স্পোর্ট স্কুটার

টু-হুইলা সংস্থা টিভিএস বাজারে আনতে চলেছে দ্রুততম হাইপার স্পোর্ট স্কুটার। এই বিশেষ মডেলের নাম রাখা হয়েছে টিভিএস এনটর্ক ১৫০। স্টিলথ এয়ারক্রাফ্ট ডিজাইন দ্বারা অনুপ্রাণিত এই স্কুটারটি উচ্চ কর্মক্ষমতা, স্পোর্ট নান্দনিকতা এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির একটি মেলবন্ধন বললে অত্যুক্তি হবে না, যা নতুন প্রজন্মের রাইডারদের চাহিদা পূরণ করবে অনায়াসেই। এটি ১৪৯.৭সিসি রেস-টিউনড ইঞ্জিন দ্বারা চালিত।

নতুন স্কুটারটি কালে-দিনে সংস্থার লাইন-আপের একটি আইকন হয়ে উঠবে বলে মনে করছেন বাজার বিশ্লেষকরা। এর মাল্টিপয়েন্ট প্রজেক্টর হেডল্যাম্প, অ্যারোডাইনামিক উইংলেট, রঙিন অ্যালয় হুইল এবং সিগনেচার মাফলার নোট এর রেসিং ডিএনএ-কেই তুলে ধরে।

অন্যদিকে অ্যালেক্সা এবং স্মার্টওয়াচ ইন্টিগ্রেশন, লাইভ ট্র্যাকিং, নেভিগেশন এবং ওটিএ আপডেট সহ ৫০টির বেশি স্মার্ট ফিচার সহ একটি হাই-রেজোলিউশন টিইটি ক্লাস্টার এটিকে এই শ্রেণীর সবচেয়ে উন্নত স্কুটার করে তুলেছে।

টিভিএস এনটর্ক ১৫০-এ রয়েছে ১৪৯.৭সিসি, এয়ার-কুলড, ও৩টেক ইঞ্জিন যা ৭,০০০ আরপিএম-এ ১৩.২ পিএস এবং ৫,৫০০ আরপিএম-এ ১৪.২ এনএম টর্ক প্রদান করে। মাত্র ৬.৩ সেকেন্ডে ০-৬০ কিমি/আওয়ার স্পিড অফার করে এবং ১০৪ কিমি/আওয়ার সর্বোচ্চ গতিতে পৌঁছায়, এই কারণেই এটি এই শ্রেণীর দ্রুততম স্কুটার হিসেবে নিজের স্থান করে নিয়েছে।

এবিএস এবং ট্র্যাকশন কন্ট্রোল (সেগমেন্টে প্রথম), ক্র্যাশ এবং চুরির অ্যালার্ট, হ্যাজার্ড ল্যাম্প, এমার্জেন্সি ব্রেক ওয়ার্নিং এবং ফলো-মি হেডল্যাম্প-সহ স্কুটারটি যে কোনো পথে রাইডারদের আত্মবিশ্বাস নিশ্চিত করে তুলবে। টেলিস্কোপিক সাসপেনশন, অ্যাডজাস্টেবল ব্রেক লিভার, পেটেন্ট ই-জেড সেন্টার স্ট্যান্ড এবং ২২এল আন্ডার-সিট স্টোরেজের মাধ্যমে আগের মডেলের তুলনায় এতে রাইডারের আরাম পাওয়ার বিষয়টি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

দুটি ভ্যারিয়েন্টে ও স্টিলথ সিলভার, রেসিং রেড, টার্বো ব্লু- এই তিন রঙের বিকল্পে পাওয়া যাবে স্কুটারটি। অন্যদিকে টিএফটি ক্লাস্টার সহ টিভিএস এনটর্ক ১৫০ নাইট্রো গ্রিন, রেসিং রেড, টার্বো ব্লু- এই তিন রঙের বিকল্পে পাওয়া যাবে। ভারতে এর দাম ১ লাখ ১৯ হাজার রুপি (এক্স-শোরুম)।

কেএসকে/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

‘সাইয়ারা’ সিনেমায় কোন ব্র্যান্ডের বাইক চালিয়েছেন নায়ক

‘সাইয়ারা’ সিনেমায় কোন ব্র্যান্ডের বাইক চালিয়েছেন নায়ক

মোটরসাইকেল
এবার বৈদ্যুতিক বাইক আনছে রয়্যাল এনফিল্ড

এবার বৈদ্যুতিক বাইক আনছে রয়্যাল এনফিল্ড

মোটরসাইকেল
হোন্ডার এই বাইক এক চার্জে চলবে ৭৮০ কিলোমিটার

হোন্ডার এই বাইক এক চার্জে চলবে ৭৮০ কিলোমিটার

মোটরসাইকেল