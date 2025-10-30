একবার চার্জে ৩৩ দিন চলবে এই স্মার্টওয়াচ

একবার চার্জে ৩৩ দিন চলবে এই স্মার্টওয়াচ
স্মার্ট গ্যাজেট এখন সবার নিত্যসঙ্গী। সেটি হোক স্মার্টফোন কিংবা স্মার্টওয়াচ। কেনার সময় সবার আগে যেটি দেখেন সেটি হচ্ছে কতক্ষণ চার্জ থাকবে। ব্যাটারি কত এমএএইচ। কারণ গ্যাজেট ব্যবহার করলেও চার্জ দিতে ভুলে যান বেশিরভাগ মানুষ।
এবার ভিভো নতুন স্মার্টওয়াচ আনলো বাজারে। যেটি একবার পুরোপুরি চার্জ হলে ৩৩দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে। বাজারে এলো ভিভোর স্মার্টওয়াচ ভিভো ওয়াচ জিটি ২। এই স্মার্টওয়াচটিতে ২.০৭ ইঞ্চির আয়তাকার স্ক্রিন রয়েছে যার ৪৩২×৫১৪ পিক্সেল রেজোলিউশন, রিফ্রেশ রেট ৬০হার্জ এবং সর্বোচ্চ ২,৪০০ নিট পর্যন্ত উজ্জ্বলতা রয়েছে। এতে কাস্টমাইজেবল ওয়াচ ফেস এবং বিনিময়যোগ্য স্ট্র্যাপ রয়েছে। এটি ব্লু রিভার অপারেটিং সিস্টেম ৩.০-তে চলে।
স্মার্টওয়াচটিতে অপটিক্যাল হার্ট রেট এবং ব্লাড অক্সিজেন সেন্সর সহ বেশ কিছু স্বাস্থ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ঘড়িটিতে ১০০ টিরও বেশি প্রিসেট স্পোর্টস মোড রয়েছে। এতে একটি অ্যাক্সিলারেশন সেন্সর, একটি জাইরোস্কোপ, একটি জিওম্যাগনেটিক সেন্সর, একটি অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট সেন্সর এবং একটি হল সেন্সর রয়েছে।
এতে 2ATM ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স রেটিং রয়েছে। সংযোগের বিকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে এনএফসি এবং ব্লুটুথ ৫.৪। ব্লুটুথ সংস্করণটি ৬৯৫ এমএএইচ ব্যাটারি দ্বারা সমর্থিত, যা একবার চার্জে ৩৩ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হবে বলে দাবি করা হয়।
অন্যদিকে ই-সিম ভেরিয়েন্টটি ৫৯৫ এমএএইচ সেল সহ আসে, যা ২৮ দিন পর্যন্ত চলবে বলে জানা গেছে। স্মার্টওয়াচটির পরিমাপ ৪৭.৫৪×৪০.১৯×১০.৯৭ মিমি, যেখানে এর ব্লুটুথ এবং ই-সিম ভেরিয়েন্টগুলোর ওজন যথাক্রমে ৩৫.৮গ্রাম এবং ৩৪.৮গ্রাম।
ভিভো ওয়াচ জিটি ২ এর স্ট্যান্ডার্ড ব্লুটুথ ভার্সনের দাম চীনে ৪৯৯ ইউয়ান (প্রায় ৮ হাজার ৫৪৪ টাকা) নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে এর ই-সিম বিকল্পের দাম চীনে ৬৯৯ ইউয়ান (প্রায় ১১ হাজার ৬৯৬ টাকা)। স্মার্টওয়াচটি ফ্রি ব্লু, অরিজিন ব্ল্যাক, অবসিডিয়ান ব্ল্যাক, শেল পাউডার এবং হোয়াইট স্পেস রঙে পাওয়া যাচ্ছে।
সূত্র: গ্যাজেট ৩৬০
