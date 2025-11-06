মাত্র ৬.৩২ ইঞ্চি ডিসপ্লের ফোন আনছে অপ্পো
বছরের শেষে এসে অপ্পো বেশ কয়েকটি ফোন আনতে চলেছে বাজারে। অপ্পো রেনো ১৫ সিরিজ লঞ্চ করতে চলেছে। নির্দিষ্ট দিনক্ষণ প্রকাশ্যে আসেনি। তবে কিছুদিনের মধ্যেই অপ্পো রেনো ১৫ সিরিজ লঞ্চের সম্ভাবনা রয়েছে। শোনা যাচ্ছে, ডিসেম্বর মাসে লঞ্চ হতে পারে এই স্মার্টফোন সিরিজ।
অপ্পো রেনো ১৫ সিরিজে থাকতে পারে অপ্পো রেনো ১৫, অপ্পো রেনো ১৫ প্রো এবং অপ্পো রেনো ১৫ মিনি-এই তিন ফোন। এই তিনটি ফোনই লঞ্চের কথা শোনা গিয়েছে। অপ্পো রেনো ১৫ সিরিজের ফোনগুলোতে মিডিয়াটেক ডিমেনসিটি চিপসেট থাকতে পারে। এছাড়াও এই ফোনগুলোতে থাকবে ট্রিপল রেয়ার ক্যামেরা ইউনিট।
তবে এই সিরিজের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফোন হতে চলেছে অপ্পো রেনো ১৫ মিনি। মাত্র ৬.৩২ ইঞ্চি ডিসপ্লে থাকবে এই ফোনের। অপ্পো রেনো ১৫ ফোনে থাকতে পারে ৬.৫৯ ইঞ্চির স্ক্রিন। অন্যদিকে এই সিরিজের সবচেয়ে দামী মডেল হতে চলেছে অপ্পো রেনো ১৫ প্রো ফোন। এই ফোনে ৬.৭৮ ইঞ্চির ডিসপ্লে থাকতে পারে।
অপ্পো রেনো ১৫ সিরিজের ফোনগুলোর স্পেসিফিকেশন, ফিচার, দাম সম্পর্কে এখনো তেমন কিছু তথ্য প্রকাশ্যে আসেনি। ডিসেম্বরে লঞ্চ হবে শোনা গেলেও নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনো জানায়নি কোম্পানি। তবে ধারণা করা হচ্ছে এ বছরই অপ্পো রেনো ১৫ সিরিজ বাজারে আসতে চলেছে।
এছাড়া অপ্পো ফাইন্ড এক্স৯ সিরিজও আসতে চলেছে বাজারে। অপ্পো ফাইন্ড এক্স৯ এবং অপ্পো ফাইন্ড এক্স৯ প্রো-এই দুই ফোন লঞ্চ হবে বলে শোনা গিয়েছে। একটি মিডিয়াটেক ডিমেনসিটি চিপসেট থাকতে পারে অপ্পো ফাইন্ড এক্স৯ সিরিজের ফোনগুলোতে। চীনা ভ্যারিয়েন্টগুলোতেও এই প্রসেসরই রয়েছে।
আরও পড়ুন
ফোন হ্যাক হলে বুঝবেন যেভাবে
বিশ্বের সবচেয়ে ছোট ফোন, ওজন মাত্র ১৩ গ্রাম
সূত্র: গ্যাজেট ৩৬০
কেএসকে/জিকেএস