মোবাইলে নেটফ্লিক্সের যে ফিচার আর পাবেন না
ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয়তা দিনদিন বাড়ছে। মোবাইলের পাশাপাশি এখন স্মার্ট টিভির বড় পর্দাতেও ব্যবহারকারীরা উপভোগ করেন এই স্ট্রিমিং পরিষেবা। তবে সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে নেটফ্লিক্স, যার ফলে অনেক ব্যবহারকারী অসন্তুষ্ট। অধিকাংশ স্মার্ট টিভিতে কাস্টিং ফিচারটি আর সাপোর্ট করছে না নেটফ্লিক্স।
স্মার্ট টিভিতে মোবাইল বা অন্য ডিভাইস থেকে ভিডিও বড় পর্দায় দেখার সহজ উপায় হলো কাস্টিং। যদিও টিভিগুলোতে কাস্টিং সুবিধা রয়েছে, নেটফ্লিক্স তার কনটেন্ট কাস্ট করার অনুমতি বন্ধ করে দিয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, মোবাইল-ওনলি বা সিঙ্গল-ডিভাইস ভিত্তিক প্ল্যানগুলোর অপব্যবহার রোধ করতেই এমন পদক্ষেপ নিয়েছে সংস্থাটি।
তাহলে এখন সমাধান কী? নেটফ্লিক্সের মতে, যাদের টিভির রিমোট বা নির্দিষ্ট স্ট্রিমিং ডিভাইস রয়েছে, তারা সরাসরি টিভিতে নেটফ্লিক্স অ্যাপ ব্যবহার করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে কাস্টিংয়ের প্রয়োজন নেই। নেটফ্লিক্সের সাপোর্ট পেজেও এই পরিবর্তনের বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। নতুন স্মার্ট টিভিগুলোতে কাস্টিং অপশন আর দেখা যাবে না; তবে পুরনো টিভিগুলিতে আপাতত কাস্টিং সুবিধা মিলতে পারে।
সংস্থাটি কেন এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি। তবে সহজেই অনুমান করা যায়, এক ডিভাইসের প্ল্যানকে একাধিক ডিভাইসে ব্যবহার করার প্রবণতা ঠেকানোর জন্যই এই পরিবর্তন আনা হয়েছে। ফলে ইউজাররা এখন এক ডিভাইসেই প্ল্যানটি ব্যবহার করতে পারবেন, অন্য ডিভাইসে ব্যবহার করতে চাইলে উচ্চতর প্ল্যানে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। অনেক অঞ্চলে আগেও কাস্টিং সাপোর্ট ছিল না। তাই সে সব জায়গায় এই পরিবর্তনে তেমন কোনও প্রভাব পড়বে না।
সূত্র: দ্য ভার্জ
