আগারগাঁওয়ে ড্রোন উদ্ধার
জাতীয়

আগারগাঁওয়ে ড্রোন উদ্ধার

০৭:১২ এএম, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, বৃহস্পতিবার

রাজধানীর আগারগাঁও আইডিবি ভবনের পেছন থেকে একটি ড্রোন উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে ১১টার দিকে ড্রোনটিকে উদ্ধার করা হয়...

ড্রোন হামলায় পাক তালেবান নেতা নিহত
আন্তর্জাতিক

ড্রোন হামলায় পাক তালেবান নেতা নিহত

০৬:৪৬ এএম, ২৬ জানুয়ারি ২০১৬, মঙ্গলবার

পাকিস্তানের তালেবান নেতা মোল্লাহ ফজলুল্লাহ ড্রোন হামলায় নিহত হয়েছে। আফগানিস্তানে ড্রোন হামলায় এই তালেবান নেতা নিহত হওয়ার দাবিকে ঘিরে ধূম্রজাল তৈরি হয়েছে।

মার্কিন ড্রোন হামলায় আফগানিস্তানে ২০ জঙ্গি নিহত
আন্তর্জাতিক

মার্কিন ড্রোন হামলায় আফগানিস্তানে ২০ জঙ্গি নিহত

০৬:১৪ এএম, ০৯ জানুয়ারি ২০১৬, শনিবার

আফগান্তিানের নানগার প্রদেশে মার্কিন ড্রোন হামলায় কমপক্ষে ২০ ইসলামিক স্টেট (আইএস) জঙ্গি নিহত হয়েছে। পাকিস্তানের খাইবার সীমান্তের কাছে শনিবার ওই হামলা চালানো হয়...

কোন তথ্য পাওয়া যায়নি!