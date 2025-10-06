  2. আন্তর্জাতিক

একরাতেই ইউক্রেনের ২৫১ ড্রোন ভূপাতিত করেছে রাশিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:২৩ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
ইউক্রেন-রাশিয়া সংঘাত/ ফাইল ছবি: এএফপি

একরাতেই ইউক্রেনের ২৫১টি ড্রোন ভূপাতিত করার দাবি করেছে রাশিয়া। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সোমবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। সর্বশেষ এই ঘটনা গত তিন বছরের বেশি সময় আগে ইউক্রেনে হামলার পর মস্কোতে সবচেয়ে বড় প্রতিশোধমূলক হামলাগুলো মধ্যে একটি। খবর এএফপির।

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সতর্কতা ব্যবস্থা ২৫১টি ইউক্রেনীয় স্থির উইং মনুষ্যবিহীন যান বাধাগ্রস্ত করে ধ্বংস করেছে।

রুশ বাহিনী ২০১৪ সালে রাশিয়া কর্তৃক অধিকৃত ক্রিমিয়ার ওপর ৪০টি এবং কৃষ্ণসাগরের ওপর ৬২টি ড্রোন ভূপাতিত করেছে।মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, কুর্স্ক এবং বেলগোরোদ অঞ্চলের পাশাপাশি অন্যান্য অঞ্চলে আরও কয়েক ডজন ড্রোন আকাশ থেকে গুলি করে ভূপাতিত করা হয়েছে।

রাশিয়া ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া পূর্ণ মাত্রার আক্রমণের পর ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে অবিরাম আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।

অপরদিকে ইউক্রেনও পাল্টা আক্রমণ করছে। রাশিয়ার তেল শোধনাগার এবং অন্যান্য জ্বালানি অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে তারা।

