বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রীর ওপর ড্রোন হামলার ষড়যন্ত্র, গ্রেফতার ৩

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫২ এএম, ১০ অক্টোবর ২০২৫
বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী বার্ট ডে ভেভার/ ছবি : এএফপি

বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী বার্ট ডে ভেভার এবং অন্যান্য রাজনীতিকদের ওপর ড্রোন দিয়ে বোমা হামলার পরিকল্পনার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে বেলজিয়ামের ফেডারেল প্রসিকিউটর অ্যান ফ্রানসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে ‘সন্ত্রাসী হত্যাচেষ্টা’ ও ‘সন্ত্রাসী সংগঠনের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের’ অভিযোগে তদন্ত চলছে। তবে তিন জনের মধ্যে একজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি দুইজন কে শুক্রবার (১০ অক্টোবর) আদালতে তোলা হবে।

বেলজিয়ামের ফেডারেল প্রসিকিউটর ফ্রানসেন বলেন, অভিযুক্তরা জিহাদি মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনীতিকদের লক্ষ্য করে সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা করেছিল। এছাড়াও তারা এমন একটি ড্রোন তৈরি করার পরিকল্পনা করেছিল, যা বিস্ফোরক বহনের সক্ষমতা থাকবে।

নিরাপত্তা বিবেচনায় ওই অভিযুক্তদের নাম পরিচয় জানানো হয়নি। তবে প্রধানমন্ত্রী ডে ভেভারকেই লক্ষ্য করা হয়েছিল বলে সরকারের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পোস্টে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

উপপ্রধানমন্ত্রী ম্যাক্সিম প্রেভো এক্স এ লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রী বার্ট ডে ভেভারকে লক্ষ্য করে পরিকল্পিত হামলার খবরটি অত্যন্ত হতবাক করার মতো। আমি প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জানাই এবং নিরাপত্তা ও বিচার বিভাগীয় সংস্থাগুলোর দ্রুত পদক্ষেপের প্রশংসা করছি, যা ভয়াবহ বিপর্যয় প্রতিরোধ করেছে।

স্থানীয় পত্রিকা গাজেট ভ্যান আন্টওয়ার্পেন জানিয়েছে, পুলিশের অভিযানে ডে ভেভারের বাসভবন থেকে কয়েকশ মিটার দূরের একটি ভবন থেকে বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

গাজেট ভ্যান আন্টওয়ার্পেন আরও জানায়, প্রধানমন্ত্রী ডে ভেভার এর আগেও হুমকির মুখে পড়েছিলেন। চলতি বছরের শুরুর দিকে তাঁর ওপর হামলার প্রস্তুতির অভিযোগে পাঁচজনকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল একটি বেলজিয়ান আদালত।


কেএম

