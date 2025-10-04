জন্মদিনে যে কারণে মন ভালো নেই জাহিদ হাসানের

জন্মদিনে যে কারণে মন ভালো নেই জাহিদ হাসানের
নব্বই দশকে শোবিজে আসা জাহিদ হাসান অল্প সময়ের মধ্যে দর্শকদের প্রিয় তারকা হয়ে যান। বহু নাটক ও টেলিছবিতে অভিনয় করে যেমন তাক লাগিয়েছেন, তেমনি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেও সবার প্রশংসা কুড়িয়েছেন। আজ (৪ অক্টোবর) এ অভিনেতার জন্মদিন। ১৯৬৭ সালের আজকের দিনে জন্মেছেন জাহিদ হাসান।
জন্মদিনের শুভেচ্ছা বিনিময়ের সময় বোঝা যায়, অভিনেতার মনের অবস্থা ভালো নয়। কেন? জানতে চাইলে বললেন, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিরাজমান অস্থিরতা প্রসঙ্গে। অনেক দেশের মানুষ অশান্তিতে আছে। এসবের প্রভাব তার মনের ওপর পড়েছে। বিশেষ করে ফিলিস্তিনের গাজায় হামলার শিকার মানুষের জন্য আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন তিনি।
জাহিদ হাসান বলেন, ‘এই বয়সে এসে জন্মদিনের সময় একটা কথাই মনে হয়, সবাই যেন একসঙ্গে ভালো থাকি। কিন্তু চারদিকে চেয়ে দেখি পৃথিবীজুড়ে অশান্তি। এই যেমন গাজা যুদ্ধে আক্রান্ত। ফিলিস্তিনের মানুষের অবস্থা দেখে আমার কিছু ভালো লাগে না।’
এবারের জন্মদিনে প্রত্যাশা কী? তিনি বলেন, ‘আমি চাই দেশের সবাই মিলে ভালো থাকতে। যেন আমি ভালো থাকি, পরিবার নিয়ে ভালো থাকি। দেশটা ভালো থাকুক। সবাই ভালো থাকুক। একা একা আসলে কোনোভাবেই ভালো থাকা যায় না। একা রাস্তায় বের হলাম, কিন্তু রাস্তায় কেউ নেই, তাহলে কিন্তু ভালো লাগবে না। সবাই মিলে ভালো থাকলে ভালো লাগে। আল্লাহ যেন সামনের দিনগুলোতে সুস্বাস্থ্য দান করেন। সুবুদ্ধি দান করেন। ভালো ভালো কাজ করার তৌফিক দান করেন। মানুষকে যেন সহযোগিতার সুযোগ করে দেন। এটাই আমার এখনকার প্রত্যাশা।’
জন্মদিন কীভাবে কাটাবেন? অভিনেতা বলেন, ‘জন্মদিন উদযাপন নিয়ে তেমন কোনো পরিকল্পনা নেই। তাছাড়া আমার মেয়ে দেশের বাইরে থাকায় কোনো আনুষ্ঠানিকতা করছি না। ওকে ভীষণ মিস করছি। ও দূরে থাকায় মনটা বেশ খারাপ লাগছে। সারাদিন বাসাতেই থাকবো।’
কাজের কথা জানতে চাইলে জাহিদ হাসান বলেন, ‘অনেকের সঙ্গে কথা হয়, কিন্তু ভালো কোনো কাজের প্রস্তাব পাই না। ফলে কোনো কাজ করা হচ্ছে না।’
গত শতকের নব্বইয়ের দশকে জাহিদ হাসান ছিলেন দেশের প্রথম সারির অভিনেতা। হুমায়ূন আহমেদ পরিচালিত ‘শ্রাবণ মেঘের দিন’, মোস্তফা সরায়ার ফারুকীর ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’, মোস্তফা কামাল রাজের ‘প্রজাপতি’ ছবিগুলোতে অভিনয় করে জাহিদ হাসান দর্শকের আরও কাছের মানুষ হয়ে উঠেছেন। পরে নিজেও নির্মাতা হিসেবে কাজ করেছেন। তার বানানো উল্লেখযোগ্য দুই ধারাবাহিক ‘লাল নীল বেগুনী’, ‘টোটো কোম্পানি’। অভিনেতার সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ‘উৎসব’ গত ঈদুল আজহায় মুক্তি পেয়েছে। দেশে ও বিদেশে সিনেমাটি প্রশংসিত হয়েছে।
জাহিদ হাসান অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটক ও টেলিছবির মধ্যে রয়েছে, ‘তারায় তারায় খচিত’, ‘মন্ত্রী মহোদয়ের আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম’, ‘সমুদ্র বিলাস প্রাইভেট লিমিটেড’, ‘গৃহসুখ প্রাইভেট লিমিটেড’, ‘পাথরে ফুটাব ফুল’, ‘অপু দ্য গ্রেট’, ‘আমি কিন্তু ভালো মানুষ’, ‘চাপাবাজ’, ‘সেকেন্ড হ্যান্ড’, ‘আরমান ভাই হাউজ হাজব্যান্ড’ ইত্যাদি।
