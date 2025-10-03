পূজার কপালে সিঁদুর, তবে কি বিয়ে করেছেন অভিনেত্রী

পূজার কপালে সিঁদুর, তবে কি বিয়ে করেছেন অভিনেত্রী
ঢাকাই চলচ্চিত্রের আলোচিত অভিনেত্রী পূজা চেরী। রূপ ও অভিনয়ে দর্শকদের মন জয়ে বরাবরই সফল এই অভিনেত্রীকে ঘিরে হঠাৎ করেই তীব্র আলোচনায় মেতে উঠেছে নেটদুনিয়া। কারণ একটাই, হিন্দু সম্প্রদায়ের অবিবাহিত মেয়েরা সিঁদুর পরার রীতি নেই। তিনি অবিবাহিত হয়েও সিঁদুর কেন পরেছেন? সঙ্গত কারণেই এমন প্রশ্ন জেগেছে সবার মনে, তবে কি চুপিচুপি বিয়ে করেছেন পূজা?
শারদীয় দুর্গাপূজার তিন দিন তিন রকম সাজে অভিনেত্রীকে মণ্ডপে দেখে উদ্বেলিত সাধারণ মানুষ। এবারের আয়োজন নিয়েও বেশ স্বস্থির কথা জানিয়েছেন এ অভিনেত্রী।
বিজয়া দশমীর দিন দেবী দূর্গার কাছে নিজের মায়ের আত্মার শান্তি কামান করেছেন পূজা। মণ্ডপে সিঁদুর খেলতে এসে সাংবাদিকদের মুখমুখি হন অভিনেত্রী। এ সময় তিনি বলেন, “আমার যে গর্ভধারিণী মা মারা গেছেন সে যেন ভালো থাকেন। যেখানেই থাকেন যেন ভালো থাকেন এটাই চেয়েছি এবং দূর্গা মাকে বলেছি ‘তুমি যেন ভালো থেকো’। কারণ আমরা সবাই চেয়ে বেড়াই কিন্তু মাকে একটু জিজ্ঞেস করি না যে মা তুমি কেমন আছো?”
এ বছর ঢাকাতেই পূজা উদযাপন করেছেন। ঘুরে বেড়িয়েছেন বিভিন্ন মণ্ডপ। পূজার কথায়, ‘হিন্দু ধর্ম অবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব হচ্ছে দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজা প্রতিবছরই ভালো লাগে। পূজার দিনগুলোতে বনানীর মণ্ডপসহ আরও অনেক মণ্ডপে যায়। ছোটবেলায় বাড়িতেই পূজা হতো। এখন ব্যস্ততার কারণে বাড়িতে যাওয়া হয় না। তবে ঢাকাতে বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ ঘুরে উদযাপন করা হয় এবং দুর্গাপূজা সব সময় ভালো লাগে।’
অনুরাগীদের মনে দীর্ঘদিন ধরে প্রশ্ন ছিল কবে বিয়ে করছেন পূজা। বিয়ের প্রশ্নে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, “এখানে একজন সিদুঁর আমার গালে লাগিয়ে দিচ্ছিল তখন তারা বলল যে ‘প্রার্থনা করি আগামীবার যেন দাদাসহ মণ্ডপে আসতে পারো’।”
এর একদিন পর আজকে বিকেলে পূজা নিজের ফেসবুকে কপালে সিঁদুর পরা কয়েকটি ছবি পোস্ট করেন। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘যেখানে প্রকৃতি কথা বলে, সেখানে হৃদয় থেমে শোনে।’ জানা গেছে, এই ছবিগুলো একটি ফ্যাশন হাউজের ফটোশুটের অংশ। তার কিছু ছবি পূজার ফেসবুক পেজে দিয়েছেন।
পূজার সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ‘টগর’, যা ঈদুল আজহায় প্রেক্ষাগৃহে আসে। এ ছবিতে তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন আদর আজাদ। পরিচালনায় ছিলেন আলোক হাসান।
