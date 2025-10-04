আংটিবদল করলেন রাশমিকা-বিজয়
দক্ষিণ ভারতের অভিনেতা বিজয় দেবারাকোন্ডার সঙ্গে অভিনেত্রী রাশমিকা মন্দানার আংটিবদল হয়ে গেল। বাগদানের মধ্যদিয়ে তাদের প্রেমের গুঞ্জনটি সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হলো। সম্প্রতি ঘরোয়া আয়োজনে তাদের বাগদান সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছে টাইমস অব ইন্ডিয়া। এই অনুষ্ঠানে দুই পরিবারের সদস্য ও বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন। জানা গেছে, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে তাদের বিয়ে।
যদিও বাগদান কিংবা বিয়ের দিন তারিখের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো জানাননি রাশমিকা ও বিজয়। তাদের ঘনিষ্ঠসূত্র বাগদানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে দুজনই লুকোছাপা করে আসছেন সম্পর্কের শুরু থেকেই।
সম্প্রতি বিজয় নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে শেরওয়ানি পরা একটি ছবি শেয়ার করেছেন। রাশমিকা শেয়ার করেছেন শাড়ি পরা ছবি। ছবিগুলো দেখেই তাদের অনুরাগীদের মধ্যে বাগদান ও বিয়ে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে এক পোস্টের মাধ্যমে অনুরাগীদের দশমীর শুভেচ্ছা জানান রাশমিকা। ওই পোস্টে তাকে চিরাচরিত ভারতীয় পোশাকে দেখা যায়। এ সময় তার কপালে তিলকও দেখা যায়।
রাশমিকার মুক্তি প্রতীক্ষিত ছবি 'থামা' নিয়ে অনুরাগীদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। এই ছবির ট্রেলার ও গান প্রকাশিত হয়েছে। সেসবের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়ে অনুরাগীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন অভিনেত্রী। জানিয়েছেন, শিগগিরই 'থামা'র প্রচার শুরু করবেন তারা।
দক্ষিণ ভারতে ক্যারিয়ার শুরু করলেও রাশমিকা এখন সর্বভারতীয়। অনলাইনে ভারতের ন্যাশনাল ক্র্যাশ খেতাব পাওয়া এ অভিনেত্রী 'এক্সপ্রেশন ক্যুইন' নামেও পরিচিতি পেয়েছেন। দক্ষিণের 'ডিয়ার কমরেড', 'পুষ্পা', 'পুষ্পা টু'-এর মতো ছবিতে দেখা গেছে তাকে। বলিউডের 'অ্যানিম্যাল' ছবিতে তার অভিনয় নজর কাড়ে দর্শকের। 'ডিয়ার কমরেড' ছবিতে বিজয়ের সঙ্গে অভিনয় করেন রাশমিকা। সেখান থেকেই তাদের সম্পর্কের সূচনা বলে মনে করছেন অনেকে।
আরএমডি/এএসএম