হল কমিটি ঘোষণা, বিতর্কিতদের বাদ দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ একাংশের
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ১৭টি হলে কমিটি দিয়েছে ছাত্রদল। এসব কমিটি থেকে বিতর্কিতদের অপসারণ করে ত্যাগীদের মূল্যায়নের দাবিতে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়ে ভিক্ষোভ মিছিল করেছে শাখা ছাত্রদলের একাংশ।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাত ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা এলাকা থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন নেতাকর্মীরা। মিছিলটি ছাত্রদের হলগুলো প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।
মিছিলে নেতাকর্মীরা ‘বাবর-অনীকের কমিটি মানি না, মানবো না’, ‘মাই ম্যান কমিটি, মানি না মানবো না’, ‘সুপার ফাইভের কমিটি মানি না, মানবো না’, ‘কারো পকেট কমিটি, মানি না মানবো না’, ‘তাগিদের মূল্যায়ন, করতে হবে করতে হবে’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন।
মিছিল শেষে নেতাকর্মীরা জানান, আমাদের সঙ্গে বর্তমান আহ্বায়ক কমিটি শুরু থেকেই অবিচার করে আসছে। তারা ত্যাগীদের মূল্যায়নের প্রতিশ্রুতি দিলেও আসলে ত্যাগীরা সবসময় বঞ্চিত হয়ে আসছে। এমনকি হল কমিটিতে নতুন ও বিতর্কিতদের অবস্থান হলেও ত্যাগীদের মূল্যায়ন না করে প্রথম থেকেই মুলা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।
তারা আরও বলেন, এই কমিটি প্রথম থেকে বলেছিল ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ সেশনের নেতাকর্মীদের হল কমিটিতে রাখা হবে না। কিন্তু তারা তাদের স্বার্থে নিজেদের লোক হল কমিটিতে রেখেছে। মাই ম্যান রাখার জন্য তারা এই মিথ্যা ও দ্বিচারিতা করেছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের দাবি আদায় না হলে কঠোর কর্মসূচিতে যাবো।
কর্মসূচি শেষে শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. মেহেদী হাসানকে দেখে ধাওয়া দেন জুনিয়র কর্মীরা। পরবর্তীতে তিনি দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন।
এর আগে শুক্রবার বিকেলে জাবি ছাত্রদলের বর্ধিত কমিটি ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় ছাত্রদল। এছাড়া জাবি শাখার বিজ্ঞপ্তিতে হল কমিটি প্রকাশ করা হয়।
