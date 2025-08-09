ঢাবি হলে বামদের কমিটি নিয়ে বিরোধিতা হয়নি, এখন কেন: ফরহাদ

ঢাবি হলে বামদের কমিটি নিয়ে বিরোধিতা হয়নি, এখন কেন: ফরহাদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আবাসিক হলগুলোতে ছাত্রশিবিরের রাজনৈতিক কোনো কার্যক্রম নেই বলে দাবি করেছেন সংগঠনটির ঢাবি শাখার সভাপতি এস এম ফরহাদ। তার ভাষ্য, হলে কেবল সেবামূলক কর্মসূচিই পরিচালিত হয়।
বামপন্থি ছাত্র সংগঠনগুলোর হলভিত্তিক কমিটি নিয়ে আগে কোনো আপত্তি ওঠেনি, অথচ বর্তমানে অন্য দলের কমিটি নিয়ে বিরোধিতা করা হচ্ছে–এমন প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, ‘শিবির দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে, হলে রাজনীতি না হোক। আমরা চাই, হলের বাইরে শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছায় রাজনীতি করুক। অথচ বাম সংগঠনগুলো হলে কমিটি গঠন করলেও কেউ প্রশ্ন তোলে না, এখন কেন?’
শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল এলাকায় ছাত্র রাজনীতি নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা বলেন তিনি।
এস এম ফরহাদ বলেন, শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে শিবির হলে কোনো রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করেনি। সংগঠনের অধিকাংশ রাজনৈতিক কর্মসূচি টিএসসি, মধুর ক্যান্টিন বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য প্রধান স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
ফরহাদ আরও বলেন, যদি কোনো শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হয়, তবে তাকে টিএসসি থেকে এনে দেওয়া সম্ভব নয়। বরং যে হলে সে থাকে, সেখানে পৌঁছে দেওয়া হয়। এ ধরনের সেবা ও সহযোগিতামূলক কার্যক্রমই হলে গিয়ে করা হয়, দলীয় কর্মসূচি নয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে রাজনীতি নিষিদ্ধের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন নাকি প্রত্যাহারের দাবি তুলেছেন, এমন প্রশ্নের জবাবে ফরহাদ বলেন, আগেও বিশ্ববিদ্যালয় মৌখিকভাবে নানা ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু মৌখিক ঘোষণার ওপর ভরসা রাখা যায় না। এখন প্রশাসনের উচিত সব পক্ষকে নিয়ে আলোচনা করে লিখিত নীতিমালা প্রণয়ন করা, যাতে যে রাজনীতি করতে চায় না তার অধিকার যেমন অক্ষুণ্ন থাকে, তেমনি যে করতে চায় তার অধিকারও সুরক্ষিত থাকে।
